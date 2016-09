Réagissez

Les établissements doivent être prêts à...

Les structures doivent êtres opérationnelles dans les plus brefs délais afin d’accueillir les élèves.

A la veille de la rentrée scolaire, des orientations ont été données par les pouvoirs publics afin d’augmenter la cadence des travaux de réalisation des nouvelles structures scolaires, notamment celles qui se trouvent au niveau des cités nouvellement réalisées dans la capitale. Ces établissements doivent êtres prêts à accueillir les élèves issus de familles relogées récemment.

Les travaux se poursuivent donc à une vitesse soutenue pour parachever les travaux, en l’occurrence ceux qui portent sur la mise en place des équipements pédagogiques nécessaires à une scolarité sans difficultés majeures. Cette démarche permettra à ces nouvelles structures dont la réalisation a été décidée à l’issue des dernières opérations de relogements d’être au rendez vous, c’est-à-dire totalement opérationnelles et dans les plus brefs délais. Au grand soulagement de ses habitants, le quartier Chahid Kerrar, à Tessala El Merdja, se dote d’une école primaire d’une capacité d’accueil de 200 places.

Cependant la directrice de la structure fera savoir, au cours d’une sortie d’inspection des membres de l’APW d’Alger, que seuls 100 élèves y sont inscrits. Auparavant, les écoliers de ce quartier faisaient plusieurs kilomètres à pied, qui plus est au péril de leur vie, pour rejoindre leur école. La distance qui sépare leur lieu de résidence des établissements scolaires qui se trouvent à Birtouta avoisine les six kilomètres. Selon les explications fournies par la directrice, «l’établissement compte un espace vert, un logement d’astreinte et 6 classes d’une capacité de 20 élèves.

Il reste à finaliser les travaux au niveau des espaces attenants à l’école, notamment la cour et l’aire de jeu, qui n’a pas encore été dotée d’équipements sportifs», a-t-elle déclarée à l’APS. Au collège d’enseignement moyen Sidi M’hamed de Birtouta, le wali-délégué de cette circonscription administrative Ben Mokhtar Abdelmalek, s’est enquis du cours des inscriptions au niveau de cette structure, qui se trouve au cœur de la cité des 1894 Logements.

Le responsable a rappelé que la politique du gouvernement exige la garantie d’une place pédagogique pour chaque nouveau logement. Il a affirmé en outre, «que la circonscription administrative de Birtouta ne connaît pas de déficit en matière de places pédagogiques au niveau du primaire. Le problème se pose dans le cycle moyen et le manque sera rattrapé l’année prochaine», a-t-il déclaré à l’APS. Par ailleurs, le vice- président de l’APW d’Alger, Mohamed Tahar Dilmi, a révélé qu’une enveloppe de 60 milliards de centimes a été consacrée à la réfection des équipements pédagogiques dans les établissements scolaires.

Cette enveloppe a été complétée par une autre, de 46 milliards de centimes pour la réhabilitation des structures scolaires de la capitale. Il a rappelé que les entreprises de réalisation et celles chargées de fournir les équipements pédagogiques des établissements scolaires étaient sommées de se conformer au cahier des charges pour la réalisation et la livraison des ouvrages et qu’elles étaient tenues d’assumer la responsabilité de la moindre défaillance.