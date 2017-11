Absence de structures sportives dans l’ancien quartier

Réagissez

En dépit des opérations de relogement qui ont multiplié le nombre d’habitants à Birtouta, notamment au quartier Sidi M’hamed, les jeunes de cette localité ne bénéficient quasiment d’aucune prise en charge dans le domaine du sport et des activités de loisirs éducatifs.

Cette situation prévaut particulièrement au niveau des anciens lotissements d’habitation. «Notre quartier est dépourvu de structures sportives telles que les stades et les salles de sport. Pour faire du sport, nous sommes obligés de nous déplacer dans les autres communes», déplorent des jeunes de Sidi M’hamed. «Les cités nouvellement réalisées bénéficient, contrairement à notre quartier, d’une prise en charge efficace des jeunes, et ce, grâce aux structures qui ont été réalisées». «Nous demandons aux responsables de la commune la prise en charge de ce volet, d’autant plus que le nombre de jeunes à Sidi M’hamed est important».

C’est aussi une question d’équité. Nous avons droit à la même prise en charge», poursuit-il. Signalons que nombre de jeunes de la localité se déplacent au chef- lieu de la commune pour pratiquer du sport. Même les terrains de proximité dédiés à la pratique des sports collectifs sont absents. «Nous n’avons même pas de terrain, ne serait-ce que pour des parties de football entre copains. Nous lançons un appel aux autorités compétentes afin qu’elles prennent en charge ce volet qui est d’une importance capitale, car il permet de soustraire les jeunes aux méandres de la rue. D’autant plus que le mouvement associatif dans notre localité est quasiment absent. D’où la nécessité d’encourager la création d’associations qui vont encadrer les jeunes dans des activités sportives et de loisirs éducatifs», concluent nos interlocuteurs.