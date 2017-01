Absence de structures dédiées à la jeunesse

Réagissez

Les habitants de la cité El Fidha, dans la commune de Bourouba, se plaignent de l’absence de structures dédiées aux activités culturelles et sportives. En dépit des multiples requêtes adressées aux services concernés, notamment la direction de la jeunesse et des sports, et aux autorités locales, le problème, apprend-on auprès des jeunes du quartier, persiste. Les enfants et les jeunes de la cité sont livrés à eux-mêmes.

Durant les moments creux de la journée ou pendant les week-ends, les jeunes de la cité préfèrent jouer au ballon dans les artères du quartier, se mettant ainsi constamment en danger. Même les terrains vagues qui servaient par le passé pour les rencontres de football, ne sont plus disponibles, car ils sont occupés par les bidonvilles. Par ailleurs, les associations de quartier censées prendre en charge les jeunes, particulièrement en matière d’animation de proximité, sont totalement absentes. En attendant que les autorités prennent en charge ce volet du développement local, les jeunes de la cité devront prendre leur mal en patience.