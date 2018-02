Absence de revêtement en bitume

Réagissez

Les habitants du lotissement si Smaïl, dans la commune de Bordj El Kiffan, déplorent l’absence de commodités dans leur quartier. L’éclairage public est pratiquement inexistant dans les venelles du lotissement. Quant à l’état des routes, ces dernières sont impraticables. Mise à part l’artère principale, qui prend naissance à partir du lieudit Ennakhlet pour aboutir aux abords de la zone industrielle de Bab Ezzouar, dont le revêtement en bitume a été refait, aucune route secondaire n’a bénéficié de ce genre de travaux. Toutes les ruelles perpendiculaires sont laissées à l’abandon. Il arrive même que les habitants eux-mêmes prennent en charge les travaux d’entretien des pistes, afin de faciliter le déplacement des voitures et des piétons. «En plus du revêtement en bitume, les trottoirs sont inexistants et l’éclairage est défaillant», confient des habitants du lotissement.