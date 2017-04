Réagissez

Les habitants de la localité de Houch Erramel dans la commune de Rouiba se plaignent d’une multitude de problèmes, entre autre l’absence des aménagements urbains devant améliorer leur cadre de vie, à l’instar du revêtement des routes et de l’éclairage public.

Le plus grand problème reste celui de l’absence de structures dédiées à la jeunesse et à la pratique du sport et le manque d’équipements de loisirs destinés aux enfants. En dépit des multiples requêtes adressées aux services concernés et aux autorités locales, le problème, apprend-on auprès des habitants, persiste. Les enfants de la localité sont livrés à eux-mêmes car le quartier manque d’aires de jeux. Durant les moments creux de la journée ou pendant les week-ends, les jeunes de Houch Erramel préfèrent jouer au ballon dans les terrains vagues. Aussi, les associations de quartiers censées prendre en charge les jeunes en matière d’animation de proximité sont totalement absentes. Les jeunes de cette localité sont livrés à la rue et à ses méandres.

Outre l’absence de ce genre d’équipements publics, la localité de Houch Erramel connaît un manque en matière d’aménagements urbains devant améliorer le cadre de vie des habitants. Houch Erramel est une localité connue pour sa vocation agricole. Dans les années 1980, il y avait à peine quelques dizaines d’habitants. Aujourd’hui, le nombre est passé du simple au double, d’où la nécessité de promouvoir le développement local afin de répondre aux besoins des nouveaux habitants. «Notre localité était dans un passé récent un lieu à vocation agricole. Elle s’est, en l’espace de quelques années seulement, métamorphosée. Un gigantesque lotissement d’habitations a été créé sur tout le territoire, réduisant de surcroît la superficie des terres agricoles. Cependant, les équipements publics devant répondre aux besoins des nouveaux habitants n’ont pas suivi», confie un habitant du Houch. En effet, la célérité avec laquelle le quartier a été créé n’a pas permis de réaliser les aménagements et les équipements nécessaires pour les habitants.