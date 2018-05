984 affaires devant la justice

Réagissez

Des milliers de logements ont été, par le passé,...

Après enquête des services de la wilaya, il s’est avéré que ces logements ont été obtenus illicitement.

La wilaya d’Alger a enrôlé 984 affaires en justice à l’encontre de bénéficiaires de logements sociaux qui, après enquête, se sont avérés qu’ils avaient été obtenus illicitement, a indiqué le bilan de la wilaya d’Alger de 2017. Il s’agit, selon le même document, d’enquêtes menées sur les bénéficiaires, depuis le début des opérations de relogement à Alger en juin 2014 jusqu’en 2017, ayant permis à près de 42 000 familles de bénéficier de logements publics locatifs (LPL).

Ces 984 poursuites judiciaires concernent des affaires de fausses déclarations, de faux et usage du faux, de dissimulation d’informations visant à tromper l’administration, d’utilisation de faux certificats de résidence dans les quartiers concernés par le relogement et de ventes illicites d’habitations précaires de bidonvilles.

Des peines ont été prononcées dans 597 affaires pour «fausses déclarations», dont des peines allant de 18 à 24 mois de prison ferme et des amendes estimées entre 20 000 et 500 000 DA, comme indemnisation pour la wilaya d’Alger, prononcées à l’encontre de 280 individus, ainsi que des peines allant de 2 à 6 mois de prison ferme et des amendes allant jusqu’à 20 000 DA, prononcées à l’encontre de 224 autres, outre l’acquittement de 93 autres individus, a indiqué le même bilan.

Ces affaires traitées par la justice peuvent-elles cerner tous les dépassements qu’a connus le secteur de l’habitat dans la capitale? Certainement pas, puisque des milliers de logements ont été, par le passé, attribués à des personnes dont la situation sociale est aux antipodes de la précarité. D’autres ont bénéficié de logements sociaux au moment où ils remplissaient les conditions.

Au fil des années leur situation s’est améliorée, sauf qu’ils n’ont pas rendu ces logements, «Il faut que l’Etat récupère ces logements pour les attribuer à d’autres citoyens qui en ont besoin. Rien que dans notre cité, on dénombre des dizaines de personnes qui n’ouvrent pas droit au logement social.

Elles ont bénéficié de ce type de logement durant les années où il était possible d’en obtenir grâce aux connaissances et aux passe- droits. «Il est temps maintenant de récupérer ces biens, car les logements sociaux appartiennent à l’Etat», confie un habitant de Bab Ezzouar, et d’ajouter : «Certaines personnes ont bénéficié de plusieurs logements.

Les services de la wilaya sont au courant de cette situation mais ils ne réagissent pas. Une enquête rigoureuse doit être lancée par les pouvoirs publics afin de rendre à Cesar ce qui appartient à Cesar. Comment peut-on tolérer qu’une personne puisse bénéficier de 9 logements ? Ce chiffre a été donné par le wali, mais la suite n’a pas été donnée quant aux mesures prises pour récupérer ces logements pour les redistribuer à qui de droit.»