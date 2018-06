900 personnes sont accueillies chaque jour à El Kettani

Réagissez

L’avènement du Ramadhan est, pour la fondation de jeunes Ness El Khir, synonyme de mobilisation renouvelée en faveur de l’action bénévole et caritative, en s’appuyant sur une «armée» de jeunes volontaires, tous mus par le don de soi, la générosité et le dévouement. En plus de leur forte et remarquable présence, durant les deux premières semaines de ce mois sacré, dans les grandes surfaces et marchés, les «brigades» de Ness El Khir se sont illustrées cette année par l’organisation d’une grande kheïma au niveau de la place El Kettani, à Bab El Oued, qui se transforme à l’approche de l’heure de l’iftar, à la faveur de l’invitation «Aji Teftar» (venez partager un iftar), en un rendez-vous festif pour des gens de passage, des habitants du quartier, des familles démunies et nécessiteuses et parfois même pour des touristes, venus partager une expérience humaine hors du commun.

Le choix a été porté sur ce site, dira le secrétaire général de Ness El Khir, Mohamed Mounir Kourbi, d’accueillir les gens dans le respect des valeurs d’hospitalité ancrées dans le legs et les traditions de la société algérienne et de les recevoir en tant qu’invités et non en tant que nécessiteux. Précisant que beaucoup de ces «invités» donnent un coup de main à l’organisation et au nettoyage aussi bien avant qu’après le ftour, M. Kourbi a déclaré que «ces dernières années, nombreux sont les jeunes qui sont passés d’«invités» aux repas collectifs à membres actifs et cadres au sein de la fondation».

«Le Ramadhan est une occasion pour le renouvellement de la mobilisation en faveur de l’action bénévole et caritative, grâce aux différents projets programmés chaque année», a-t-il ajouté. La kheima de l’iftar, d’une capacité de 1000 personnes, s’inscrit dans le cadre de la 8e édition du programme spécial Ramadhan «Rana h’na» (Nous sommes là), qui a trouvé un très bon écho auprès des différentes institutions officielles et plusieurs opérateurs économiques pour offrir des repas riches et variés préparés par un cuisinier professionnel. La kheïma accueille près de 900 personnes à chaque rupture du jeûne.