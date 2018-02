Réagissez

Rien que pour le mois de janvier, les services de la Protection civile d’Alger ont enregistré 9 décès et 465 blessés dans des accidents de la circulation.

D’après le lieutenant Sadek, membre de la cellule de communication de la Protection civile, «le plus grave accident survenu durant le mois de janvier est, sans aucun doute, celui qui s’est produit sur la rocade sud aux environs d’Ouled Fayet. Ce tragique accident a coûté la vie à trois membre d’une même famille, à savoir le père, la mère et leur fille en bas age», confie-t-il.

Et d’expliquer: «Le facteur humain est dominant dans la survenue des accidents de la circulation routière. Nombre d’automobilistes ne respectent pas la limitation de vitesse, ainsi que la signalisation ayant trait à la priorité. Par ailleurs, les piétons sont de plus en plus impliqués dans ces accidents. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, nombre de piétons traversent la chaussée à proximité de passerelles ou en dehors des passages qui leur sont réservés».