En plus des familles bénéficiaires, l’aide concerne également les handicapés et les personnes âgées.

A Heuraoua, les préparations de l’opération d’aide pour les familles nécessiteuses à l’occasion du mois sacré du Ramadhan vont bon train. L’APC a d’ores et déjà établi une liste de 759 familles bénéficiaires. «Une commission a été mise en place pour l’élaboration de la liste des familles bénéficiaires. Elle est constituée d’élus, de membres d’association et de fonctionnaires. La commission a arrêté la liste des familles nécessiteuses qui ont préalablement fourni des dossiers», confie la présidente de l’APC de Heuraoua, Azouni Houria.

«Nous avons inclus dans cette liste d’office, c’est-à-dire sans fourniture de dossier, des catégories de la société, comme les handicapés et les personnes âgées sans ressources. Leur nombre pour cette année s’élève à 303.», ajoute-t-elle. D’après Mme Azouni, l’APC reçoit de la direction de la solidarité chaque année 150 couffins. «Le couffin est estimé à 5000 DA, soutient-elle, nous percevons également de la wilaya une subvention de l’ordre de 280 millions de centimes, dont 20 millions sont destinés aux mosquées et 260 millions pour les opérations de solidarité destinées aux familles nécessiteuses.» Pour ce faire, l’APC de Heuraoua a lancé une opération de consultation.

Pour le moment, selon la présidente de l’APC, le moins-disant des propositions dépasse de loin le budget alloué à cette opération. «Nous sommes dans l’obligation de puiser dans les ressources de l’APC pour combler le déficit et satisfaire toutes les demandes», explique-t-elle. Il est vrai que les 5000 DA octroyés à chaque famille dans le cadre de cette opération sont loin de répondre à tous leurs besoins. Il n’en demeure pas moins que cette aide est attendue avec impatience par ces familles, qui pourront, malgré tout, faire face à quelques dépenses.

«L’aide n’est pas conséquente, mais elle est la bienvenue, surtout avec la cherté des produits alimentaires qui ont connu des majorations de prix importantes», confie un père de famille. La municipalité mise également sur l’ouverture de restaurants Rahma, qui, chaque Ramadhan, participent aux opérations de solidarité.

Il s’agit de l’école coranique, qui assure habituellement des repas chauds pour 200 personnes, ainsi qu’un restaurateur privé, qui a l’habitude de préparer quelques 150 repas qu’il distribue aux familles nécessiteuses, ou qu’il sert sur place. Par ailleurs, l’APC de Heuraoua, comme à chaque Ramadhan, a mis sur pied, lors des soirées ramadhanesques, un riche programme d’animation culturelle destiné aux familles.

Ce programme récréatif se déroulera principalement au niveau de la maison de jeunes et de la bibliothèque communale qui est gérée par l’Etablissement Arts et culture. Cela en plus du travail qu’effectue le mouvement associatif dans le domaine de l’animation de proximité destinée à égayer les soirées des habitants de la commune. Le mois de Ramadhan à Heuraoua revêt une particularité singulière, notamment avec la solidarité générale qui le caractérise. «Le mois sacré de Ramadhan est une occasion pour nous de faire du bénévolat et aider nos semblables», confie une étudiante bénévole.