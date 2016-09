Réagissez

Plus de 40 % des commerçants de la capitale, soit 4557 dans différentes branches (boulangeries, alimentation générale, fruits et légumes) sont réquisitionnés pour assurer la permanence pendant les deux jours de l’Aïd, apprend-t-on auprès de la direction du commerce. Ce nombre représente 485 boulangeries sur 824 qui assureront la permanence à travers les différentes communes de la capitale, ajoutant que 2477 commerçants de fruits et légumes sont également concernés.

Les producteurs de lait sont aussi concernés par la permanence. Ils sont au nombre de 11. Ils assureront la disponibilité de ce produit de large consommation les deux jours de l’Aïd. Concernant les autres activités (restaurants, boucheries, marchands de volaille et stations-service), 1341 commerçants sur 3796 sont concernés soit 37,08 %. Notre source ajoute que 249 agents ont été mobilisés cette année par la direction du commerce de la wilaya pour veiller à l’application de ce programme de permanence.

Concernant les mesures à prendre par la direction contre les commerçants qui dérogeront au programme, celles-ci, a encore précisé notre source, sont fixées dans les articles 35 et 35 bis de la loi 13-06 du 23 juillet 2013 amendant et complétant la loi 04-08 du 14 août 2004 relative aux conditions d’exercice des activités commerciales. Selon le même responsable, les contrevenants sont passibles d’une amende de 30 000 DA à 200 000 DA, ajoutant que le directeur de wilaya peut proposer une amende de «conciliation» estimée à 100 000 DA.

Le même responsable a rappelé qu’en cas de récidive, le local commercial du contrevenant sera fermé pour une durée minimum de 30 jours. Les pratiques longtemps tolérées par le passé ne seront désormais plus acceptées. Cependant, est-il possible pour les 249 agents de contrôle de couvrir toutes les communes de la capitale. Rappelons que l’année passée, les mêmes mesures ont été prises par la direction du commerce, mais la majorité des commerçants n’ont pas adhéré.

La capitale s’est mue les deux jours de l’Aïd en une ville fantôme. Les commerces ont baissé rideau, privant les habitants de s’approvisionner en produits de large consommation, tels que le pain, le lait et les légumes. Seuls les commerces qui se trouvent sur les artères principales et les grandes avenues ont ouvert pour quelques heures seulement, notamment la matinée du premier jour. Les commerces qui se trouvent dans les artères secondaires et les quartiers éloignés du centre-ville, ont baissé rideau durant les deux jours de l’Aïd, sans être inquiétés par les sanctions qui peuvent être prises à leur encontre.