3000 familles relogées dans les trois semaines à venir

Les 665 familles issues du bidonville El Hofra, localisé à Oued Smar, ont été relogées, mercredi dernier, et l’opération se poursuivra durant les trois prochaines semaines à venir pour voir le nombre des familles relogées atteindre les 3000.

Par ailleurs, les familles qui ont été placées dans les nouvelles cités 1012 Logements, à Chabou, dans la commune de Bodj El Bahri, à la cité 1194 Logements, à Sidi Lakhdar, commune de Birtouta et la cité 1200 Logements, à Sidi Slimane, Kheraïcia. Egalement, durant les trois semaines à venir, d’autres vagues s’ensuivront, 11 autres bidonvilles, dont le celui de Oued El Hamiz, de Bordj El Kiffan, avec 950 familles, a déclaré le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh.

Cette opération permettra le relogement de plus de 2835 familles, dont 390 du bidonville Amar Ouahib, de Bologhine, 250 des bidonvilles de Cervantès, dans la commune de Belouizdad ainsi que 181 du bidonville Coco-Plage de Bordj El Bahri. 130 familles du bidonville La caserne de Bologhine, 87 du bidonville Nezali Chérif de Cheraga, 120 du bidonville Le plateau de Bologhine, 40 du bidonville Chemin Mackley de Ben Aknoun, 10 du bidonville La ferme pilote de Bab Ezzouar, 9 du bidonville El Oued, à Bordj El Bahri et 3 du bidonville Boukhari de Bordj El Bahri.

Une autre phase est programmée pour le 10 octobre et concernera 387 familles. Quant à la quatrième et dernière tranche prévue fin octobre, elle concernera 1783 familles : 950 du bidonville Oued El Hamiz, de Bordj El Kiffan, 390 du bidonville Amar Ouahib de Bologhine, 130 du bidonville La caserne de Bologhine et 120 du bidonville Le Plateau, de Bologhine. Toutes ces familles seront relogées dans les cités 1200/560 Logements Selmani aux Eucalyptus, la cité 400 Logements à Rahmania, projet de 300 logements à Rahmania, 300 logements Zaâtria, à Mahelma, la cité 1000/267 Logements à Douéra et 477/93 Logements Kourifa, à El Harrach. 82 familles seront relogées durant cette quatrième phase dans le cadre du programme d’urgence.