3 décès au cours des deux premiers mois de l’année

Si les erreurs et la négligence des citoyens sont pour beaucoup dans la survenue de ces drames, il n’en reste pas moins que la commercialisation d’appareils de chauffage qui ne répondent pas aux normes en est également un facteur prépondérant

Un bilan de la protection civile fait état de 3 décès dus à l’inhalation de monoxyde de carbone et pas moins d’une quarantaine de personnes sauvées, durant les deux premiers mois de l’année en cours.

Le monoxyde de carbone continue donc de faire des victimes parmi la population, et ce, en dépit des innombrables opérations de sensibilisation que la protection civile organise périodiquement. Ses services ont totalisé durant cette période 32 interventions.

La célérité qui a caractérisé ces interventions a permis de sauver nombre de citoyens dont la vie était sérieusement menacée. Si les erreurs et la négligence des citoyens est pour beaucoup dans la survenue de ces drames, il n’en reste pas moins que la commercialisation d’appareils de chauffage qui ne répondent pas aux normes en est également un facteur prépondérant.

D’après M. Boulenouar, porte-parole de l’UGCAA (Union générale des commerçants et artisans algériens), «cela fait des années que nous mettons en garde contre la commercialisation d’appareils de chauffage qui ne répondent pas aux normes de sécurité.

En vain. Ces appareils continuent à être vendus, en dépit d’une réglementation qui l’interdit. Outre les appareils qui présentent des défauts de montage, il se trouve également que même la pièce de rechange est souvent contrefaite. Les commerçants grossistes ne délivrent même pas de certificat de garantie pour ces appareils, ce qui est une transgression flagrante des textes de loi régissant le secteur du commerce», confie-t-il.

Outre les appareils de chauffage qui ne répondent pas aux normes, le manque de professionnalisme de certains plombiers est derrière la survenue de la plupart de ces accidents. Il est, de ce fait, impératif de faire appel à des professionnels pour la moindre réparation sur le réseau du gaz de ville dans les appartements, ainsi que sur les évacuations, qui doivent êtres réalisées suivant les règles. Il est vrai que les services de Sonelgaz n’effectuent de raccordement au réseau du gaz de ville qu’après avoir fait les inspections d’usage.

Passé cette étape, les citoyens ne font jamais appel aux professionnels pour effectuer les vérifications en amont de la saison hivernale. Ce n’est que lorsque une défaillance ou une panne arrive que les citoyens font appel à leurs services. «Mieux vaut faire ce genre de vérifications avant la saison d’hiver que d’en payer le prix par la suite.

Le monoxyde de carbone est un gaz qui tue en silence et endeuille des familles. Il suffit pourtant de respecter les consignes, qui sont d’ailleurs faciles à suivre, pour éviter des drames, qui ne sont malheureusement pas réparables», confie un citoyen. Et d’ajouter : «Nombre de personnes font appel aux bricoleurs de quartier, qui ne possèdent aucun diplôme en plomberie. Ces derniers s’improvisent plombiers et font prendre aux gens de véritables risques.»