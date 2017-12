Réagissez

L’escalier sis entre le lycée Emir Abdelkader et le jardin Prague sont dans un piteux état. Hormis les résidants des immeubles limitrophes, les passagers et les visiteurs ne s’ y aventuraient jamais.

Il est tellement lugubre et sale qu’il inspire la peur et repousse les plus hardis. Pourtant, il est situé à quelques mètres de la Direction générale de la Sûreté nationale et cerné par un mythique jardin et l’un des lycées les plus connus de la capitale. Cet escalier, a-t-on constaté, n’a pas bénéficié de la moindre opération de réhabilitation, pourtant un grand chantier a été lancé, juste à côté, pour sauver ce qui reste encore du jardin Prague.

Pis encore, cet endroit est continuellement occupé par des SDF, qui mettent à profit son isolement et le peu de monde qui le fréquente pour installer leur literie et étaler leurs vêtements qu’ils lavent sur place. Des graffitis, parfois vulgaires, des bouteilles de boissons alcoolisées et des immondices de toutes sortes jonchent le sol et donnent une idée des énergumènes qui fréquentent les lieux.

Selon des habitants, cet escalier est un véritable coupe-gorge la nuit. Ils étaient nombreux d’ailleurs à s’interroger sur l’utilité de réhabiliter le jardin Prague sans cet escalier. «Les deux endroits vont de pair.

Ce sont les voyous qui rôdent la nuit dans cet escalier qui finissent leur soirée dans le jardin», explique un habitué des lieux, ajoutant que l’urgence est la sécurisation et le nettoyage des lieux. Dans l’état actuel des choses, il est déconseillé aux habitants, notamment les femmes, d’emprunter cet escalier, de crainte d’agression.