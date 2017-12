Réagissez

Bologhine : L’ex-conservatoire livré aux griffures du temps

L’ex-conservatoire de musique qui élisait, aprèsl’indépen-dance, ses quartiers dans l’ex-église ou chapelle de Bologhine, se trouve dans un piteux état. L’espace devant être transformé en médiathèque, est, depuis, livré à lui-même, après avoir englouti une enveloppe de 6 millions de dinars pour sa réhabilitation en 2003-2004. «Un chantier a été lancé par un entrepreneur qui avait entrepris des travaux de revêtement du sol, de réfection de tuiles, boiseries, réseau électrique, etc., mais une fois l’opération du premier module achevée, tout a été arraché par des prédateurs et l’endroit fut abandonné pour servir de lieu de beuverie et de débauche»’, explique un ex-élu.

L’ex-chapelle livre présentement un décor de désolation, en dépit des griefs des administrés, qui ont alerté moult fois les autorités communales pour en faire un lieu d’utilité publique pour les jeunes. «Des bandes accèdent à cet édifice pour se shooter», renchérit un autre riverain. Le projet de la médiathèque n’a, finalement, pas abouti, et les élus n’arrivaient pas à fédérer leurs voix lors des précédentes mandatures, pour relancer une autre étude et sauver cette structure des griffures du temps.

Station de Tramway Mimouni Hamoud : Un homme heurté mortellement par une rame de tramway

Un homme âgé de 85 ans a été heurté vendredi matin par une rame de tramway à la station Mimouni Hamoud en tentant de traverser la voie avant l’arrivée du tramway, a indiqué vendredi soir la Setram dans un communiqué. Le conducteur n’a pas pu éviter le choc, qui s’est produit a 8h28, a souligné la même source, ajoutant que les équipes d’intervention de la Setram, la Protection civile et la police ont rapidement été dépêchées sur les lieux et sont intervenues avec professionnalisme et efficacité. La victime a été aussitôt transportée à l’hôpital, mais est décédée des suites de ses blessures. La Setram fait part de son émotion et souhaite témoigner toute sa compassion à la famille et aux proches de la victime. Particulièrement soucieuse de la sécurité qu’elle considère comme une mission prioritaire, la Setram, ajoute le communiqué, souhaite rappeler à tous les piétons la nécessité d’observer une très grande prudence aux abords de la plateforme du tramway. Il leur est à nouveau demandé de ne pas traverser la voie du tramway à son approche, un tramway étant un matériel ferroviaire lourd qui n’a pas la possibilité de dévier ni de s’arrêter en quelques mètres.