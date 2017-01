Réagissez

- Saïd Hamdine (Bir Mourad Raïs) : Le calvaire des usagers du transport public

Depuis l’ouverture de la nouvelle fac de droit à Saïd Hamdine, commune de Bir Mourad Raïs, les usagers des transports publics sont sérieusement pénalisés. Le calvaire débute à partir de 15h, lorsque les étudiants commencent à sortir, la circulation à se densifier et les bus à se raréfier. A l’origine de cette situation, l’absence de bus de transport des étudiants de ou vers Saïd Hamdine, où il y a pourtant des milliers d’étudiants.

En conséquence, ces derniers sont obligés de prendre des bus de transport en commun, qui divergent vers les Fusillés ou à la station urbaine de Tafourah, pour ensuite, prendre un autre bus vers leur lieu d’habitation. Pour les travailleurs ou les habitants ayant l’habitude de prendre le bus depuis Saïd Hamdine, les temps ont changé.

Ils sont obligés d’attendre indéfiniment puis de subir de véritables bousculades pour pouvoir prendre place, assis ou debout dans des bus pleins à craquer. Cette situation perdure depuis des années, sans que les services de la wilaya, ou l’Office des œuvres universitaires daignent prendre les mesures nécessaires pour régler le problème.

- Commune de Saoula : Aménagements urbains

L’APC de Saoula a lancé plusieurs travaux d’aménagement au niveau de la commune. Outre le programme de l’APC, la wilaya a consacré dans le courant de cette année 116 milliards de dinars pour la réalisation d’aménagements au niveau de 8 cités, apprend-on auprès d’un responsable local. Pratiquement, toutes les cités de la commune sont concernées par ces travaux.

Outre ces aménagements, qui ont été réalisés à la périphérie, le centre-ville a connu également des travaux d’aménagement, tels que le dédoublement des voies de circulation, notamment à l’entrée et à la sortie du chef- lieu. Dans le même ordre d’idées, la municipalité a prévu d’améliorer le plan de circulation au niveau du centre- ville. Pour un montant de 7 milliards de dinars, des abri- bus ont été installés dans toutes les venelles et artères de la ville, notamment à Ouled Belhadj, à Merridja et à Baba Ali.

- Incident au tribunal Abane Ramdane

Un début d’incendie s’est déclaré au tribunal Abane Ramdane au service des archives. Les flammes ont été vite maîtrisées grâce à la célérité des éléments de la Protection civile. Fort heureusement, l’incident n’a fait aucune victime et n’a pas provoqué d’importants dégâts.