Commerce de proximité : Des locaux commerciaux et des marchés fermés



Plusieurs structures dédiées au commerce de proximité ne sont pas exploitées. Réceptionnées il y a quelques années pour certaines d’entres elles, ces marchés et locaux sont livrés à la dégradation. A la cité Faïzi, dans la commune de Bordj El Kiffan, un marché de proximité a été réalisé dans le but d’absorber le commerce informel qui envahit la ville. Cependant, ces locaux, prévus initialement pour être attribués aux jeunes de la cité, ont été vendus par la Régie foncière de la wilaya, mais ne sont toujours pas exploités. A Bordj El Bahri, deux structures commerciales, l’une construite dans le cadre du projet des 100 locaux du Président, l’autre par l’APC, sont toujours fermées depuis leur livraison. Ces locaux, n’ayant pas fait l’objet d’attribution, sont livrés aux actes de vandalisme et à la dégradation. Aux Bananiers, dans la commune de Mohammadia, les 100 locaux dits du Président n’ont toujours pas été attribués à qui de droit. Des listes ont été faites par le passé, mais ont été à chaque fois annulées suite aux contestations, tantôt des bénéficiaires, tantôt des jeunes non bénéficiaires. A Rouiba, des marchés de proximité de fruits et légumes ont été réalisés dans le but d’absorber le commerce informel, mais les bénéficiaires refusent carrément de s’y installer, ils disent que ces marchés sont loin du centre-ville.



Houch Mihoub, à Bordj El Kiffan : Les habitants demandent le raccordement au réseau d’AEP



Les habitants de Houch Mihoub, dans la localité de Benzerga, à l’est de la capitale, continuent de subir les méandres d’un problème qui dure depuis vingt ans. A l’origine de cette situation pénalisante, le non-raccorde- ment des habitations du quartier au réseau d’eau potable. En dépit des multiples requêtes adressées aux responsables de l’APC en vue de régler le problème, la situation n’a guère changé. «Il nous reste seulement l’aval des services de l’APC, qui, on ne sait pour quelle raison, n’a pas été donné», déplorent les habitants du quartier. Le problème concerne à peu près 600 habitations. Pour s’alimenter en eau potable, les résidants ont effectué des raccordements illicites au réseau d’AEP. «Nous lançons un appel aux autorités compétentes afin qu’elles règlent notre problème qui a trop duré», lancent les habitants du houch.