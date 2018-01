Réagissez

- Place Audin : Installation d’un mobilier urbain flambant neuf

La place Audin a été équipée d’un mobilier urbain digne de sa renommée et de son emplacement, en plein cœur d’Alger. De nouveaux bancs blancs, des corbeilles et pots de fleurs ont été installés, donnant un aspect esthétique à cet endroit incontournable du centre d’Alger.

Des équipements qui semblent faire plaisir aux badauds et aux nombreux citoyens qui aiment y passer un moment à lire un journal ou tout simplement s’asseoir pour reprendre son souffle ou attendre quelqu’un, cette place étant un lieu de rendez-vous et un repère pour de nombreux badauds. Les équipements en question ont été installés, avant-hier, par les services de l’AC, a-t-on constaté.

Il y a quelques mois, c’était l’horloge qui avait bénéficié de travaux. Il est à rappeler que depuis quelques semaines, les travaux d’aménagement et de réhabilitation ont repris à Alger-Centre. Ils consistent notamment en la réfection des trottoirs, et ce, après un arrêt ayant duré plusieurs mois. Aussi, de nombreux immeubles sont en plein chantier. Tout compte fait, le centre de la capitale reste un chantier ouvert, ce qui importune les piétons et les automobilistes et nécessite une meilleure cadence.

- Harraga (Bordj El Kiffan) : La nouvelle cité dépourvue de crèches

Harraga, une cité récemment réalisée dans la commune de Bordj El Kiffan, a accueilli un millier de familles recasées dans le cadre des opérations de relogement lancées par la wilaya. Cependant, l’absence de crèches pénalise les nouveaux habitants. Ces derniers se rabattent sur les crèches se trouvant dans les communes limitrophes.

«Avant d’aller au travail, je suis obligée de passer par Rouiba pour déposer mes enfants à la crèche communale», confie une résidante de la cité. La capacité d’accueil de cette crèche étant limitée, les parents des enfants en bas âge préfèrent déposer leur progéniture dans les garderies et les crèches de leurs anciens lieux d’habitation.

C’est ainsi que des parents déposent leurs enfants dans des crèches se trouvant à El Harrach, à Belouizdad ou encore à Alger-Centre. Cette situation prévaut également dans la plupart des cités nouvellement réalisées dans la capitale et qui manquent cruellement de ce genre de structures devant faciliter la vie des parents qui travaillent.