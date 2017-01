Réagissez

Activités commerciales dans la capitale : 30 000 infractions commerciales enregistrées en 2016

La direction du commerce a enregistré durant l’année 2016 près de 30 000 infractions, pour une valeur de trois milliards de dinars. Quelque 21980 procès- verbaux relatifs aux pratiques commerciales et 7666 procès- verbaux relatifs à la qualité, ont été dressés,a-t-on indiqué à l’APS. Le volume global des produits alimentaires et industriels saisis dépasse les 191 tonnes, pour un montant de plus de 56 524 000 DA. La valeur des infractions pour non-facturation et profits illicites a atteint les 2,8 milliards de dinars. Les agents de contrôle ont effectué durant cette période plus de 190 000 interventions dans le cadre du contrôle des pratiques commerciales et de lutte contre la fraude.

Pas moins de 1300 locaux commerciaux ont été proposés à la fermeture, dont plus de 1000 ouverts de façon illégale, outre des décisions de fermeture de commerces constituant un danger pour la santé des consommateurs, a ajouté le même responsable. Selon la même source, les équipes de contrôle de la qualité et de lutte contre la fraude ont saisi durant la même période 190 tonnes de marchandises d’une valeur de 55 millions de dinars dont 170 tonnes de produits alimentaires et le reste de produits industriels. La wilaya d’Alger compte plusieurs espaces commerciaux, dont 79 marchés de détail, 51 marchés de proximité et 4 zones d’activités à El Djorf (Bab Ezzouar), El Hamiz, Gué de Constantine et Jolie Vue. Elle compte également 390 locaux commerciaux classés grandes surfaces et 18 nouveaux hypermarchés. Les agents de contrôle relevant de cette direction, repartis sur 347 équipes, supervisent 6 abattoirs de bétail et 53 abattoirs de volaille.

Cité des 116 logts à El Achour : Renforcement de l’éclairage public

Des travaux d’installation de lampadaires sont en cours d’achèvement au niveau de la cité des 116 Logements, dans la commune d’El Achour. Signalons que cette cité, pourtant créée il y a plusieurs années, est dépourvue d’éclairage public. «La cité n’est pas éclairée, et ce, depuis sa création dans les années 1990», déplorent des habitants. Et de poursuivre : «A partir d’une certaine heure du soir, les résidants évitent de sortir de chez eux, car les ruelles de la cité ne sont pas éclairées, d’ailleurs, plusieurs agressions ont eu lieu à la faveur de la nuit.» En plus de l’absence de l’éclairage, les habitants de la cité déplorent le manque d’infrastructures, «notre cité manque de commodités, notamment celles dédiées à la frange juvénile», déclarent les habitants.