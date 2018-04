Réagissez

Lutte contre la criminalité : Un crime élucidé par la PJ de Hussein Dey

Les services de sécurité de la wilaya d’Alger ont élucidé le meurtre d’une jeune fille dont le corps a été retrouvé sur une route express. La scène fait penser à un simple accident de la circulation routière. L’enquête lancée par la PJ d’Hussein Dey, renforcée par des moyens modernes, a permis l’identification de la défunte ainsi que ses derniers contacts téléphoniques. L’un des accusés a reconnu avoir vendu de la drogue à cette jeune fille le jour de son décès. Un chauffeur clandestin a transporté la défunte en compagnie d’une autre personne. En cours de route, et a cause d’un différend, la défunte aurait tenté de sauter de la voiture pour se sauver avec la drogue. Le vendeur et son complice n’ont pas prévenu la police du drame survenu sur l’autoroute. L’enquête a pu s’étendre pour arrêter d’autres personnes impliquées dans cette malheureuse affaire, elles ont étés arrêtées et présentées devant la justice.

Réhabilitation du vieux bâti à Alger Centre : Joindre l’utile à l’agréable

A Alger-Centre, l’opération de réhabilitation des immeubles lancée par la wilaya va bon train. L’avancement des travaux dans certaines artères de la ville a atteint des taux appréciables. Les immeubles délabrés et vétustes ont été transformés grâce à cette opération d’envergure en lieux de résidence où il fait bon vivre. En plus du renforcement des structures des immeubles, les façades et les devantures ont été agréablement restaurées. Tout en gardant le cachet haussmannien propre à la ville d’Alger. Les travaux à l’avenue Pasteur ont été complètement achevés. L’élagage des arbres qui bordent l’avenue de part et d’autre de la chaussée a donné un aspect attrayant à l’artère. Il s’agit également de consolider escaliers et rampes d’escalier, souvent en bois, ainsi que la rénovation des ascenseurs, le tout pour réhabiliter des immeubles dont beaucoup datent des XIXe et XXe siècles. Le défi est aussi de leur redonner leur cachet initial en procurant un soin particulier aux balcons, ornés de gorgones, de sirènes et autres motifs décoratifs chers au style baroque. Il est question dans le cadre de cette démarche de réhabiliter l’esprit de la copropriété à travers la restitution des façades des immeubles qui sont la propriété de la ville.