L’horloge de la place Maurice Audin, au centre d’Alger, sera remplacée par une nouvelle. La vieille horloge a été démontée et des travaux sont en cours pour l’implantation, à sa place, d’un nouvel équipement urbain. La place Audin, qui connaît des travaux d’embellissement depuis plusieurs semaines, va acquérir une touche de modernité, tout en gardant son aspect originel, apprend-on. Pour ce faire, un chantier pour la réfection des accès du sous-sol a été ouvert. Les travaux touchent également l’horloge, qui pointe au juste milieu de la place. Cette horloge, faut-il le rappeler, est tombée en panne à plusieurs reprises ces deniers temps. Ce qui n’est pas pour arranger bien des citadins, qui programment leurs va-et-vient et règlent leur montre sur cette horloge, qui fait partie intégrante du paysage urbain de la ville.

Dernières intempéries : Chute d’un arbre à Ben Aknoun

Un gigantesque arbre est tombé, hier matin, à Ben Aknoun, provoquant des dégâts sur deux voitures. Fort heureusement, l’incident n’a pas fait de victimes, malgré la densité de la circulation routière qui, d’ailleurs, s’est momentanément interrompue. «L’arbre s’est affalé à cause des fortes rafales de vent et de la pluie. Il est tombé sur le capot de deux voitures, écrasant littéralement leur moteur. C’était vraiment impressionnant. Les dégâts auraient été plus importants si l’arbre était tombé sur l’habitacle des véhicules», témoigne un automobiliste.

commune de Bachdjarrah : Les marchands informels indéboulonnables

Les habitants de Bachdjarrah continuent à subir au quotidien les méandres d’une situation très pénalisante. Les vendeurs informels, qui ont élu domicile durablement dans les entrailles de la cité et aux abords du marché de fruits et légumes, continuent d’exercer leurs activités commerciales illégales en toute impunité. Les multiples opérations d’éradication qui ont été menées par le passé n’ont servi à rien, puisque l’anarchie et le désordre ont repris de plus belle, altérant de surcroît le cadre de vie des résidants. En plus de l’insalubrité et de la pollution sonore qui émanent du marché informel, les habitants sont pris en otages par les marchands qui, par leur présence impromptue, entravent même les déplacements des habitants.