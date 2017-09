Réagissez

- Saison estivale : 3600 jeunes ont bénéficié du plan bleu

En plus de faire bénéficier un nombre croissant de jeunes, la DJSL a canalisé durant la saison estivale le gros de ses efforts dans les cités nouvellement réalisées, où les structures dédiées au sport et aux activités de loisirs éducatifs et récréatifs enregistrent un manque poignant. Outre l’organisation de ce genre de sorties, la DJSL a ouvert toutes les piscines dépendant de son champ d’action, afin de permettre aux nouveaux habitants, la frange juvénile en particulier, de profiter pleinement de la saison estivale.

- Vol à l’arraché en plein centre d’Alger

Les voleurs semblent reprendre du poil de la bête après avoir longtemps disparu des principales places du centre de la capitale. Mardi, vers 19h, un jeune pickpocket n’a pas hésité à s’en prendre à un citoyen qui parlait au téléphone, au jardin Khemisti, (Grande-Poste), là ou des chapiteaux ont été installés et où circulent des centaines de citoyens.

Le petit voyou, qui a accompli son larcin pas loin d’une patrouille de police, a pris la fuite vers les escaliers menant à une cité populaire avant de disparaître. La victime est restée perplexe, ne réalisant pas ce qui venait de lui arriver. Le même jour, dans le tramway, une jeune fille s’est fait piquer son portable.

Le voleur a bien profité du monde fou qui se trouvait dans le tram pour commettre son méfait. Un jeune, ayant assisté à la scène, n’a pas hésité à accuser le voleur. La victime est descendue à l’arrêt suivant, choquée et en larmes, et le témoin courageux a été menacé par un groupe de malfrats. Bizarrement, aucun agent de sécurité n’est intervenu.

Pourtant, dans ce genre de situation, il fallait fermer les portes et appeler la police pour procéder à la fouille des suspects. Tout compte fait, en finir avec les voleurs et voyous qui pourrissent la vie des habitants n’est pas pour demain, malgré le renforcement des mesures de sécurité au niveau des grands centres urbains de la capitale.