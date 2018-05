Réagissez

Programme de promotion de l’emploi : Création de 42 000 postes de travail en 2017

Les programmes de promotion de l’emploi dans la capitale ont permis de créer plus de 42 000 postes de travail en 2017, dont 6 639 dans le cadre des dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle et 945 postes à travers des dispositifs de création d’activités (Ansej et CNAC). Cela en plus de 34 900 postes permanents et temporaires au titre d’installations classiques supervisées par les agences de l’emploi. Evoquant le bilan de la mise en œuvre du décret présidentiel 15-247 du 16 septembre 2015 accordant 20% de la commande publique au profit des porteurs de projets dans le cadre des dispositifs d’aide (Ansej et CNAC), le rapport a fait état de «43 marchés octroyés, 120 emplois créés, 18 605 permis de travail délivrés à des employés étrangers (37 470 permis de travail valides jusqu’au 31 décembre 2017).

Apc Aïn Taya : Encore la bureaucratie

Au service de l’état civil de la commune de Aïn Taya,

le réflexe bureaucratique persiste encore, au grand dam du citoyen.

Pourtant, la tendance générale à travers toutes les administrations du pays tend à la facilitation de tout acte administratif, voire à la numérisation des procédures. Un jeune lycéen voulant se faire établir une carte de bibliothèque communale a eu à franchir un parcours du combattant.

Le problème se situait au niveau de la délivrance du certificat de résidence, rendu si compliqué par la préposée au guichet de l’ APC. Par excès de zèle ou par fainéantise, la bonne dame a refusé de valider les documents présentés pour l’établissement du fameux certificat.

Une première fois, au prétexte que la facture d’électricité date de 2017, et ensuite parce que la facture de 2018 est un duplicata ! La dame, qui était absorbée par la présence des enfants d’employés qui jouaient dans les services, feint d’ignorer que le dupli-cata n’est qu’une copie de l’original et aussi que le courrier du citoyen n’est plus assuré par les facteurs. Le citoyen reste l’otage éternel des administrations.