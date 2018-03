Réagissez

Etusa : Ouverture d’une nouvelle desserte vers Riadh El Feth

L’Etablissement public de transport urbain et suburbain d’Alger (Etusa) a annoncé, lundi, l’ouverture d’une nouvelle ligne desservant l’Office Riadh El Feth à partir de la station multimodale des Anassers. Cette ligne est entrée en exploitation depuis le 25 mars, a-t-on précisé dans un communiqué. Après la station multimodale des Anassers, l’itinéraire emprunté par les bus de l’Etusa sur cette ligne compte des arrêts au niveau de Oued Kniss, de l’intersection Riadh El Feth, de Riadh El Feth (Sanctuaire des martyrs), de Diar El Mahçoul (passerelle), du cimetière chrétien de Diar Es Saâda (à proximité du siège du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière). Quant au trajet de retour vers la station multimodale des Anassers, la ligne compte les même arrêts, et ce, à partir du cimetière chrétien de Diar Es Saâda, a précisé la même source.

Lutte contre la criminalité Arrestation de plus de 150 individus en possession de drogue et de psychotropes en deux semaines

Les services de sûreté de la wilaya d’Alger (SWA) ont procédé, du 10 au 25 mars, à l’arrestation de 154 individus impliqués dans des affaires de possession de drogue et de psychotropes, a indiqué un communiqué des mêmes services. Les éléments de la police judiciaire relevant de la SWA ont traité, durant la même période, 152 affaires de port d’armes prohibées ayant permis l’arrestation de 154 suspects, outre le traitement de 595 affaires de possession de drogue et de psychotropes qui ont permis d’arrêter 601 mis en cause. Ces opérations ont permis, également la saisie de 1,298 kg de cannabis, 5,19 g de cocaïne, 5 895 comprimés de psychotropes et 143 barrettes de cannabis. Dans le cadre de la lutte contre les parkings anarchiques dans la wilaya d’Alger, les mêmes services ont recensé 9 parkings illégaux, ce qui a permis d’arrêter 9 contrevenants, a conclu le communiqué.