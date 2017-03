Réagissez

Usurpation d’identité d’un officier supérieur de l’ANP : Arrestation d’un individu

Les éléments de la brigade de recherches relevant au groupement de la Gendarmerie nationale de Bir Mourad Raïs ont procédé à l’arrestation d’un individu pour usurpation d’identité d’un officier supérieur de l’Armée populaire nationale (ANP) et à la saisie de tenues et de documents militaires et d’appareils électroniques, a indiqué un communiqué de ce corps de sécurité. Il faisait croire à ses victimes qu’il était cadre supérieur de l’Etat et qu’il pouvait intervenir pour une médiation contre une somme d’argent, a précisé la même source.

L’opération a permis la saisie d’une quantité importante de tenues et de documents militaires lors d’une perquisition au domicile du suspect. Les éléments de la brigade de recherches ont saisi également deux voitures 4x4 équipées de gyrophares qu’il utilisait lors de ses différents déplacements.

Selon le communiqué, l’opération a été menée suite à des informations détenues par les éléments de la brigade de recherches de Bir Mourad Raïs faisant état qu’un individu usurpait l’identité d’un officier supérieur et se déplaçait en tenue militaire et dans des voitures de luxe. Le mis en cause a été présenté le 19/03/2016 devant le procureur de la République près le tribunal de Bir Mourad Raïs et placé en détention provisoire dans l’Etablissement pénitentiaire d’El Harrach.

Accident de train : Un mort et un blessé

Les services de la Protection civile de la wilaya d’Alger sont intervenus, selon les propos du chargé de la communica-

tion, le lieutenant Khaled Benkhalfellah, dans la localité d’El Kehla,dans la commune de Birtouta, sur les lieux d’un accident de chemin de fer.

Selon notre interlocuteur, un grave accident s’est produit causant la mort d’une mère de famille âgée de 55 ans. «Cette dernière était accompagnée de son enfant âgé de 7 ans. Malheureusement, ce dernier a été également grièvement blessé a la tête», précise notre source. Notre interlocuteur précise que les deux personnes ont été évacuées à l’hôpital de Douéra.