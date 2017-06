Réagissez

- Arrestation d’un baron de la drogue

Les services de police de la wilaya d’Alger ont mis hors d’état de nuire, cette semaine, une bande criminelle organisée, spécialisée dans le trafic de drogue et de psychotropes, dont la tête est un baron connu dans la région Est de la capitale, a indiqué mercredi le chef de brigade de la police judiciaire de la sûreté de Baraki, le commissaire Khaled Menaï, ajoutant que 3000 comprimés de psychotropes (Prégabaline) d’une valeur de 300 millions de centimes ont été saisis.

La même source a indiqué que suite aux perquisitions des domiciles et des véhicules des mis en cause, les éléments de la police ont saisi 4 plaquettes de cannabis, un pistolet électrique, des produits pyrotechniques, des armes blanches de sixième catégorie, ainsi qu’un véhicule de la marque Clio utilisé dans le trafic de drogue à travers les quartiers de la capitale, outre une somme d’argent générée par le trafic illicite des drogues et psychotropes.

L’enquête a été diligentée suite à des informations sur l’activité de cette bande criminelle composée de 4 individus, souligne la même source, précisant que les investigations intenses et la surveillance ont conduit à l’arrestation de 2 individus, alors qu’un autre suspect en fuite est activement recherché. Agés entre 30 et 32 ans et repris de justice, les mis en cause ont été présentés mercredi matin aux juridictions territorialement compétentes.

- 6000 policiers mobilisés pour sécuriser la capitale

La sûreté de wilaya d’Alger a mobilisé 6000 policiers de différents grades pour assurer la sécurité routière et celle des personnes et des biens dans la wilaya à l’occasion de l’Aïd El Fitr, a indiqué vendredi un communiqué des mêmes services. Ces mesures sécuritaires, prises à l’occasion de l’Aïd El Fitr par la sûreté d’Alger, consistent en des opérations de contrôle au niveau des marchés, des magasins et des centres commerciaux qui connaissent une grande affluence en ces temps de fêtes, ainsi que l’intensification des patrouilles pédestres et motorisées au niveau de toutes les gares. Un plan d’action a été en outre mis en place pour limiter les accidents de la route à travers le renforcement de la présence des forces de police au niveau des carrefours, des points noirs, des points de contrôle et des barrages.