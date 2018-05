Réagissez

- Ben Djaïda à Bordj El Bahri : Coupure de l’alimentation en eau

Une coupure d’eau qui a duré toute la journée d’avant-hier dans le lotissement Ben Djaïda, à Bordj El Bahri, a pénalisé les habitants, qui ont dû s’alimenter en eau potable dans les quartiers alentour. «Les services de la Seaal n’ont même pas pris la peine de nous informer à l’avance, pour que nous puissions prendre nos précautions», confie un habitant du lotissement.

La coupure d’eau a débuté aux premières heures du matin, l’alimentation n’a repris qu’en début de soirée. «La moindre des choses c’est de nous informer au préalable, d’autant plus que c’est le mois de carême et que nous ne pouvons pas rester sans eau», déplore un des habitants du quartier.

- Commune de Mohammadia : Les abords du centre commercial en proie à l’anarchie

Dans la commune de Mohammadia, à l’est de la capitale, de jeunes désœuvrés s’approprient les moindres portions de trottoirs se trouvant aux alentours du centre commercial Le Printemps. En ce début du mois sacré de Ramadhan, l’entrée principale du centre commercial, ainsi que le trottoir qui borde la devanture, sont pris d’assaut par les vendeurs informels qui y installent leurs étals de fortune.

Ces derniers gênent les déplacements des personnes qui veulent accéder au centre commercial et créent de surcroît une indescriptible anarchie. «C’est une situation qui est inadmissible.

Elle va certainement s’accentuer à l’approche de l’Aïd, d’où la nécessité de déloger ces marchands», suggère un client du centre commercial. Et de conclure : «La situation d’anarchie et de laisser-faire qui prévaut aux abords du centre commercial Le Printemps est insoutenable. Nous lançons un appel aux autorités compétentes afin qu’elles interviennent et mettent un terme à toute cette anarchie.»