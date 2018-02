Réagissez

- Une délégation de la sûreté de wilaya rend visite à l’artiste Farida Saboundji, hospitalisée à l’hôpital mustapha

Une délégation de la Sûreté de la wilaya a rendu visite hier à la grande actrice Farida Saboundji qui est hospitalisée au CHU Mustapha Bacha.

Rappelons que l’actrice a été admise à l’hôpital suite à un malaise qui a nécessité son hospitalisation. D’après le personnel de l’hôpital, il serait trop tôt de déterminer avec précision la maladie qui affecte Mme Saboundji.

Des examens plus approfondis sont, à l’heure actuelle, nécessaires pour avoir un aperçu sur sa maladie. Cette visite, qui s’inscrit dans le cadre du principe de la police de proximité, a fait énormément plaisir à l’actrice, qui a tenu a saluer cette initiative.

- Affaire d’escroquerie : Arrestation d’une femme

Les services de la Sûreté de la wilaya d’Alger ont traité une affaire d’escroquerie, de falsification et de faux et usage de faux. Une femme mise en cause a été arrêtée, suite à une plainte pour escroquerie déposée par 5 victimes. L’inculpée leur a subtilisé en tout la somme de 400 millions de centimes en contrepartie de services qu’elle était censée leur rendre auprès d’instances administratives.

L’affaire a été résolue par les services de la Sûreté de la circonscription administrative de Sidi M’hamed, qui ont reçu une plainte d’une personne ayant remis la somme de 157 millions de centimes à l’inculpée afin de lui régler un contentieux ayant trait à des antécédents de loyer auprès d’une administration. La mise en cause a été arrêtée en flagrant délit, après qu’une souricière lui a été tendue. Elle avait en sa possession des documents et des dossiers administratifs la mettant directement en cause.