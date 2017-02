Réagissez

Baïnem-Aïn Benian : La route de tous les dangers

Depuis de nombreuses années, la route conduisant de Baïnem à Aïn Benian est la hantise de nombreux conducteurs, ainsi que des habitants résidant de part et d’autre de la chaussée.

Plusieurs accidents y ont lieu, et le nombre de morts augmente au fil des ans. Depuis quelques années également, les jeunes qui résident dans les cités situées à quelques encablures de cette route roulent à tombeau ouvert. Un enfant a été fauché, et même s’il existe une passerelle sur ce tronçon depuis plus d’une décennie, les citoyens continuent à traverser sur le bitume. Il y a un mois, un camion à benne s’est retrouvé coincé en l’air, agrippé par cette même passerelle. La question a été posée par des habitants, hébétés par un pareil accident.

«Les infrastructures sécuritaires manquent», explique un habitant. Les passages pour piétons font pâle figure, et là où il devrait y avoir un barrage de police pour ralentir la circulation et empêcher d’autres accidents il n’y en a pas, nous avait-il confié. Et de conclure : «C’est la route de tous les dangers.»

Cité 5 juillet BAb Ezzouar : Délabrement d’Immeubles

Après le relogement de familles occupant des caves à la cité 5 Juillet de Bab Ezzouar, les agents de la commune ont procédé à la fermeture définitive de ces caves en dressant un mur de briques et ceci afin d’empêcher toute nouvelle intrusion. Après les avoir murées, le nettoyage, qui aurait dû être effectué par les services de la commune, n’a pas été réalisé. Résultat, des gravats qui s’entassent, et jonchent les abords d’une dizaine d’immeubles. «Cela fait plus de six mois que les habitants ont été relogés et les ‘‘habitations de fortune’’ fermées. Je ne comprends pas pourquoi les agents de nettoyage de l’APC n’interviennent pas», s’interroge un habitant.

D’autres problèmes ont été signalés, tels que les trottoirs mal refaits et les ordures ménagères qui tardent parfois à être collectées.