- Travaux de réhabilitation du réseau : Fin des travaux dans 10 jours

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Boudjema Talai, a indiqué, jeudi à Alger, que les travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement et d’évacuation des eaux pluviales sur l’autoroute Dar El Beida-Zéralda au niveau de Ben Aknoun s’achèveront dans dix jours au plus tard.

Répondant aux questions de la presse en marge d’une séance consacrée aux questions orales au Conseil de la nation, M. Talai a précisé que «les travaux relevant du ministère des Travaux publics et des Transports étaient entièrement achevés. Il ne reste que les travaux de réalisation des canalisations d’assainissement et d’évacuation des eaux pluviales, qui relèvent du ministère des Ressources en eau», a-t-il ajouté.

«Les travaux réalisés précédemment pour remblayer le fossé provoqué par l’affaissement d’une partie de l’autoroute n’ont pas été affectés et la route en question est intacte», a affirmé le ministre. Le problème qui s’est posé mercredi suite à l’accumulation des eaux pluviales sur l’autoroute Dar El-Beida-Zéralda au niveau de Ben Aknoun après les fortes pluies qui se sont abattues sur la capitale a été réglé en une demi-heure.

- Commune de Baraki : Arrestation d’une bande de voleurs de voitures

Un réseau spécialisé dans le vol de voitures a été démantelé par les services de la sûreté de wilaya d’Alger, qui ont procédé à l’arrestation de trois suspects et la récupération de 19 véhicules, a indiqué le chef de la police judiciaire de la sûreté de la circonscription administrative de Baraki. Lors d’une conférence de presse tenue jeudi au siège de la circonscription administrative de Baraki, le commissaire de police, Menai Khaled, a affirmé qu’un réseau spécialisé dans le vol de voitures a été démantelé par les services de la sûreté de wilaya d’Alger.

Les trois mis en cause, âgés entre 40 et 60 ans sont tous connus des services pour leur implication dans des affaires similaires. Ce coup de filet des services de la sûreté de la wilaya d’Alger a été mené sous la supervision du procureur de la République près le tribunal d’El Harrach et les mis en cause ont été déférés jeudi devant les juridictions compétentes sous les chefs d’inculpation d’ «escroquerie», «faux et usage de faux en écriture administrative» et «abus de confiance».