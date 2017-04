Réagissez

Front de mer : Manque de commodités dans les communes côtières.

Contrairement à nos voisins tunisiens et marocains, qui exploitent leur littoral de plusieurs manières ingénieuses, la wilaya d’Alger ne prend pas le sujet au sérieux. En effet, avec le temps printanier et la saison estivale qui arrive, ce serait le moment le plus judicieux pour entamer de nombreux projets, tels que des kiosques, des cafés avec terrasse et un espace où les passants pourraient s’ attabler à l’aise. Mais rien n’a été fait depuis plusieurs décennies.

Dans la commune de Bologhine, le trottoir qui longe le fabuleux boulevard qui serpente à travers plusieurs communes, est abandonné. Seules les voitures des habitants l’occupent à longueur de soirée. Nawel, qui habite aux abords de l’ancienne plage des Deux-Chameaux, confie qu’elle imaginait l’avenir de ce magnifique littoral bien plus animé. «J’ai vécu ici toute ma vie, et depuis ma plus tendre enfance, j’ai vu la commune changer, mais pas cet endroit. Pendant l’été, les seules personnes qui s’y arrêtent sont des pêcheurs.» Et d’ajouter : «L’espace ne manque pas, le boulevard dispose de nombreuses petites placettes qui pourraient accueillir de petites échoppes, cela permettrait aussi en contrepartie de créer de l’emploi.»

- Marché Rahma : 60 points de vente pour le mois sacré

L’arrivée du mois sacré de Ramadhan est proche, et avec la cherté de la vie et les prix qui augmentent, la wilaya d’Alger a décidé d’ouvrir pas moins de 60 marchés Rahma à travers les 57 communes de la capitale afin de répondre à la demande des habitants, qui, parfois, n’arrivent pas à subvenir à leurs besoins.

Rappelons également que durant le mois de Ramadhan, les prix de certaines denrées doublent. Grâce à ces marchés, une grande partie de la population pourra avoir une table pour une durée de 30 jours à des prix raisonnables. L’information concernant ces 60 marchés Rahma a été communiquée par le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, lors de sa sortie au niveau de la circonscription administrative de Chéraga.