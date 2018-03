Réagissez

Cité AADL Zerhouni Mokhtar : Ascenseurs en panne depuis des années.

Les habitants de la cité AADL (Zerhouni Mokhtar) Bab Ezzouar sont sans ascenseur depuis très longtemps. «Nous avons sollicité l’intervention de la société de gestion immobilière de l’AADL pour régler le problème. Cependant, nous n’avons eu aucune réponse, hormis le fait de patienter», confient des locataires de la cité. Et de poursuivre : «Nous lançons un appel aux responsables de l’AADL afin qu’ils règlent ce problème, d’autant plus que la plupart des utilisateurs de l’ascenseur sont de vieilles personnes et des malades.» D’autres cités AADL de la capitale connaissent le même problème, à l’instar de la cité de Bab Ezzouar, où les ascenseurs fonctionnent généralement par intermittence. «Au dernier étage habite un locataire infirme, pour le faire descendre de son appartement, il faut au moins quatre personnes. Comme les gens ne sont pas toujours disponibles, notamment durant la journée, il arrive que notre voisin infirme passe plusieurs semaines cloîtré chez lui», témoigne un locataire. Signalons que dans la plupart des cités AADL de la capitale, l’entretien des ascenseurs ne se fait pas régulièrement. Le manque de pièces de rechange fait que l’entretien est souvent renvoyé à plus tard. «En attendant la disponibilité de la pièce de rechange, des agents volent les pièces et les vendent à d’autres locataires», disent les habitants.

Commune de Bab Ezzouar Aménagements urbains dans les principales artères de la commune

L’APC de Bab Ezzouar a lancé, il y a quelques mois, des travaux de réalisation de clôtures urbaines, à El Djorf, sur une distance de 1,5 km, à Rabia Tahar, sur une distance de 1,2 km, à la cité du 5 Juillet, sur une distance de 3 km. Ces aménagements ont permis une plus grande organisation des déplacements des piétons et une délimitation matérialisée des espaces verts. Notons que la commune de Bab Ezzouar a connu une dynamique dans le domaine des aménagements urbains. Toutes les cités de la commune ont bénéficié de ce genre de travaux.