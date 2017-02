Réagissez

Coupure de gaz à Saoula et Khraïcia : Près de 2500 clients privés d’énergie

Une coupure de l’alimentation en gaz pour 2500 clients résidant dans les communes de Saoula et Khraïcia a été enregistrée, tôt vendredi, a indiqué la Direction de la distribution du Gué de Constantine. Dans un communiqué, cette dernière a précisé que l’incident survenu sur sa conduite de gaz a été localisé à Ouled Belhadj, à Saoula, ce qui a provoqué une coupure de l’alimentation en gaz pour 2 500 clients résidents. Dans la commune de Saoula, les localités touchées sont Ouled Belhadj, Souayeh, Cherchali-Boualem (pont américain). Dans celle de Khraïcia, ce sont les localités de Sidi Slimane I et II et les 840 Logements qui sont concernées par cette coupure provoquée par des travaux en cours de réalisation par une entreprise. Les équipes techniques de la SDA ont immédiatement localisé la conduite touchée et ont entamé sa réparation pour rétablir le gaz rapidement, a assuré la SDA, qui signale que ce genre d’incident sur ses ouvrages est récurrent et a même pris de l’ampleur puisqu’il a doublé comparativement aux années précédentes, causant un préjudice important pour la SDA et ses clients. La Direction de la distribution du Gué de Constantine informe que pour des raisons de sécurité, le rétablissement du gaz dans les foyers ne se fera qu’en présence des occupants du lieu, et invite à contacter le centre d’appel de la SDA au 3303 pour toute information.



Birkhadem : Fermeture de plusieurs magasins

La police de Birkhadem a procédé à la fermeture de plusieurs magasins au niveau de Diar Errahma. Selon les propriétaires des locaux, la fermeture est due au fait que des ordures s’entassent sous le pont conduisant vers les Vergers, toujours dans la même commune. On nous informe également que si les ordures sont déposées au niveau du pont, c’est parce qu’il n’y a aucune benne à ordures où les habitants et les occupants des nombreuses boutiques peuvent se débarrasser de leurs détritus. Un commerçant nous informe aussi qu’ils se sont rendus au siège de l’APC, «nous avons rencontré le président de l’Assemblée, il a déclaré que l’ordre émanait de ‘‘plus haut’’, mais en fermant ainsi nos commerces, on nous prive ainsi que nos familles d’un revenu», conclut le jeune homme.