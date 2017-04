Réagissez

- Sûreté de wilaya : Saisie de cannabis, de psychotropes et d’argent

Une quantité de cannabis et de psychotropes, des sommes d’argent, un véhicule et des armes blanches ont été saisis, la semaine dernière, a indiqué, vendredi dans un communiqué, la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya d’Alger. La SWA à traité ces affaires dans le cadre de la lutte contre les fléaux sociaux à travers les circonscriptions administratives d’Alger et saisi 357g de cannabis, 1227 capsules de psychotropes, 40 millions de centimes et 100 euros, ainsi qu’un véhicule particulier transportant de la marchandise et un ensemble d’armes blanches, a précisé le communiqué.

La même source a fait état de l’arrestation de 18 individus suspectés d’être impliqués dans des affaires de trafic de drogue, de vols qualifiés avec utilisation de véhicules à moteur durant la nuit. Selon la même cellule, l’affaire avait débuté après avoir reçu des informations de la part de citoyens ou après des opérations de contrôle. Les suspects ont été présentés devant le procureur de la République et placés en détention provisoire.

- Communiqué de la SDA gué de Constantine : Coupure de courant à Aïn El Melha

Durant la journée de vendredi, vers 9h, à Aïn El Melha, commune de Gué de Constantine, une coupure de courant électrique a eu lieu, bloquant ainsi des centaines de familles. Selon le communiqué, un câble de moyenne tension a été sectionné accidentellement par une entreprise qui faisait des travaux de terrassement. Le communiqué de la SDA précise que les équipes de maintenance sont à pied d’œuvre afin de rétablir le courant dans les plus brefs délais.

- Protection civile : Un jeune homme repêché

La Protection civile de la wilaya d’Alger, via son chargé de la communication, le lieutenant Khaled Ben Khelfallah, informe que le jeune homme originaire de Blida, qui s’était noyé mercredi passé à la plage la Jeunesse, a été retrouvé, hier, vers 10h. Selon notre informateur, le jeune homme, qui était avec un groupe d’amis, a été emporté par une vague qui l’a entraîné vers les fonds marins. La dépouille du jeune homme a été retrouvée coincée dans une zone rocheuse, toujours dans la même plage, à savoir celle de la Jeunesse, à Aïn Benian. La dépouille a été transférée vers la morgue de l’hôpital de Baïnem.