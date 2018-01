Réagissez

Distribution de l’eau potable : Suspension de l’alimentation en eau potable jeudi dans 4 communes

L’alimentation en eau potable sera suspendue aujourd’hui dans plusieurs quartiers relevant de quatre (4) communes d’Alger, en raison de travaux de réparation d’une canalisation de distribution à Ben Aknoun, a indiqué, hier, la Société des eaux et de l’assainisse- ment d’Alger (Seaal). Les quatre communes concernées sont : El Biar (dans sa totalité), Hydra (cité des PTT, chemin Gadouche Abdelkader, cité 200 Logements et Djenane El Malik, Ben Aknoun (chemin Doudou Mokhtar) et Bir Mourad Raïs (nouvelle zone d’habitat urbain de Saïd Hamdine). Les travaux de réparation auront lieu aujourd’hui, de 8h à 18h, indique la Seaal, qui précise que l’alimentation en eau potable reprendra progressivement durant cette nuit. Un dispositif de citernage sera mis en place afin d’assurer les usages prioritaires (établissements publics et hospitaliers).

Algérie Poste : Des lettres distribuées avec une année de retard

Des lettres qui n’arrivent jamais à leurs destinataires ou qui leur parviennent avec une année de retard, c’est apparemment une situation courante et ordinaire à Algérie Poste. «J’ai reçu deux lettres le 22 janvier avec une année de retard. Ces lettres sont d’une importance capitale, puisque le fait de ne pas les avoir reçues en temps voulu m’a valu d’être jugé par contumace dans une affaire judiciaire. Le préjudice qui m’a été porté est lourd de conséquences», confie Boudiaf Naïma, et d’expliquer : «J’ai adressé une doléance à l’UPW, une unité qui dépend d’Algérie Poste, pour laquelle je n’ai eu aucune réponse.

Pis encore, on a même refusé de m’accuser réception.»

Zouheir Aït Mouhoub