- Direction de la distribution de l’électricité et du gaz de Gué de Constantine : Journée portes ouvertes à Sidi Moussa

Placée sous le thème «Le gaz naturel source de confort et non pas cause de mort», la direction de la distribution de l’électricité et du gaz de Gué de Constantine continue sa campagne de sensibilisation sur les risques liés à la mauvaise utilisation du gaz naturel. Devant la recrudescence des accidents dus au monoxyde de carbone, ce «tueur silencieux», la direction de la distribution de Gué de Constantine intensifie ses actions de sensibilisation en organisant une journée portes ouvertes, aujourd’hui à partir de 10h30, au niveau de la maison de jeunes Echahid Ali Koudja, dans la commune de Sidi Moussa.

Cette campagne vise à renforcer la sécurité dans les foyers en sensibilisant davantage les citoyens, notamment les clients de la direction nouvellement raccordés au gaz naturel, afin que les citoyens soient conscients des éventuels accidents domestiques dus à la mauvaise utilisation du gaz naturel, auxquels ils peuvent être exposés au cas où les précautions nécessaires ne sont pas prises. Une première journée portes ouvertes a été organisée au profit de nos clients de la commune de Saoula en décembre 2016.

L’animation des séances de sensibilisation continue à travers les 11 communes desservies par la direction de Gué de Constantine au niveau des établissement scolaires dans le but de sensibiliser le milieu scolaire, un des principaux acteurs pouvant changer positivement les choses et éviter à des familles entières d’être exposées aux émanations de gaz toxique.

- Tramway d’Alger : Interminables retards

Le tramway d’Alger est devenu en ces jours de pluie un véritable calvaire pour ses milliers d’usagers. Chaque jour, des retards sont enregistrés et de longs, voire de très longs, arrêts sont observés en raison d’interruptions du service inexpliquées. Hier matin, le tram roulait à une vitesse de tortue, avant-hier, vers 13h, il s’est carrément immobilisé pendant de longs moments, obligeant la plupart des voyageurs à descendre et prendre un autre moyen de transport.

Une situation qui devient insupportable et suscite colère et indignation parmi les clients. «On dirait que le tramway d’Alger n’est conçu pour rouler qu’en période de beau temps. A chaque fois qu’il pleut, c’est la pagaille, à cause des inondations», dénonce un usager. Selon lui, d’habitude, il mettait 25 minutes des Bananiers aux Fusillés, depuis le début de la vague de froid, il met pas moins de 40 minutes pour rejoindre sa destination.

A cela s’ajoutent les interminables retards. Hier, même les usagers du train ont dû attendre pendant un long moment avant de voir le train arriver. De folles rumeurs ont circulé sur les raisons de ce retard, sans que les services de la SNTF daignent donner des explications convaincantes aux citoyens. Le train est certes arrivé, mais avec presque une heure de retard. De nombreux usagers étaient en colère, la plupart d’entre eux vont arriver en retard à leur lieu de travail.