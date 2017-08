Réagissez

Boulots d’été : Les étudiants à l’assaut des petits jobs

Il est indéniable que les temps sont durs, et pour un étudiant, joindre les deux bouts durant l’année universitaire reste quelque chose de très dur. Pour cette raison, des milliers de jeunes décident de travailler durant l’été comme saisonniers. On les voit sur les plages comme plagistes, dans les piscines privées comme agents de sécurité, sauveteurs, en charge de la vente des billets ou tout simplement réceptionnistes. D’autres choisissent la restauration et travaillent dans des restaurants comme serveurs, d’autres sont dans les cuisines, en charge des plaques ou a la plonge. «Tout ce qui rapporte fait ventre», dit Islam, qui travaille dans une supérette. Certains de ces étudiants visent à passer une année scolaire plus ou moins confortable, d’autres ont en tête de partir en vacances dès que la somme espérée sera amassée. D’autres, pour qui la vie n’est pas tendre, travaillent pour aider les finances du domicile, et aident ainsi le père qui n’arrive parfois pas à joindre les deux bouts. Bon courage à tous ces jeunes garçons et jeunes filles.

Concours de Pizza : Compétition sur plusieurs jours

Depuis hier et jusqu’au 26 de ce mois, la Promenade des Sablettes accueille une compétition plutôt inédite et inattendue. Organisée par l’OPLA et un partenaire italien du nom de Napoli 1820 et sous le haut patronage du wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, une compétition de pizza. Elle a débuté avec le coup d’envoi donné par le wali à 18h30 et va se poursuivre jusqu’au 26, date à laquelle elle s’achèvera et verra sans aucun doute des pizzaiolos récompensés pour leurs efforts. Bien évidemment, les portes sont ouvertes aux visiteurs. Bonne chance et bonne dégustation.