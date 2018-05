Réagissez

- Accidents de la circulation : Deux morts dont un enfant

Deux personnes, dont un enfant de sept ans, ont trouvé la mort dans deux accidents de la circulation survenus mardi à Alger, a indiqué le chargé de l’information à la direction de la Protection civile de la wilaya d’Alger.

Dans une déclaration à l’APS, le lieutenant Khaled Benkhalfallah a précisé que le premier accident concerne un enfant de sept ans, qui a été percuté par un camion au niveau du quartier Kerrouche à Réghaïa (est d’Alger) à 10h44, indiquant que le conducteur du véhicule a pris la fuite.

Le deuxième accident est survenu au quartier Ouled Belhadj, à Birtouta, où un homme âgé de 46 ans a été percuté par un camion à remorque, dont le conducteur, qui faisait une marche arrière, n’a pas remarqué que la personne se trouvait juste derrière. Suite aux deux accidents, des ambulances ont été mobilisées pour transférer les corps des deux victimes à la morgue dans les hôpitaux les plus proches, ajoute-t-on de même source.

- Coupure d’électricité dans la zone industrielle de Oued Smar : Une atteinte aux câbles souterrains est à l’origine de la panne

Une coupure d’alimentation électrique a été enregistrée hier au niveau de la zone industrielle de Oued Smar à cause d’une atteinte aux câbles électriques souterrains suite à des travaux engagés par un particulier, a indiqué un communiqué de la direction de distribution de l’électricité et du gaz (SDA) d’El Harrach.

Une coupure d’alimentation électrique a été enregistrée hier à 10h57 au niveau de la zone industrielle de Oued Smar provoquée par des travaux engagés par un particulier pour le raccordement de son habitation au réseau d’assainissement, a ajouté la même source. Les équipes techniques de la SDA ont été dépêchées sur les lieux du sinistre pour rétablir le courant.

La SDA déplore, dans son communiqué, que ce genre d’atteinte sur ses ouvrages «soit récurrent» et a même pris de l’ampleur par rapport aux années précédentes, causant un préjudice important pour la direction et ses clients. La SDA d’El Harrach met à la disposition de ses clients le numéro 3303 pour de plus amples informations 24/7, conclut la même source.