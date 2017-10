Réagissez

- Lot Seklendji (Rahmania) : Un quartier oublié par les autorités

Le lotissement Seklendji fait partie du périmètre de la nouvelle ville de Sidi Abdellah. Il été question dans un passé récent que le lotissement bénéficie de projets, notamment dans le domaine de l’éducation, de la santé, de la jeunesse et des sports, des infrastructures routières, etc. Cependant, rien n’a été fait et les habitants du lotissement continuent de faire face à une multitude de problèmes.

A l’absence d’éclairage dans les venelles du lotissement s’ajoutent la dégradation des routes et l’absence totale d’aménagements urbains, tels que les jardins publics. Par ailleurs, et en dépit du nombre grandissant d’habitants, le lotissement est dépourvu d’écoles primaires. Les élèves du primaire doivent quotidiennement parcourir 6 kilomètres pour rejoindre leurs établissements scolaires.

«Le bilan des élus locaux en cette fin de mandat est catastrophique. Ils n’ont rien fait pour améliorer le cadre de vie des citoyens. Au contraire ils se sont illustrés par leur incompétence à gérer les affaires de commune. On les voit uniquement quand ils viennent demander nos voix», déplorent des habitants du lotissement.

- Incendie à Algérie Télécom

Un incendie s’est déclaré la nuit de vendredi à samedi au niveau d’une chambre de télécommunications d’Algérie Télécom, située dans les environs de la localité de Bab Ezzouar (Alger), entraînant l’isolement de plus de 70 équipements MSAN, ainsi que l’ensemble des bureaux de poste dans la zone est d’Alger, indique un communiqué d’Algérie Télécom.

Les équipes techniques d’Algérie Télécom qui interviennent pour le rétablissement progressif de la connexion, «ont réussi à reconnecter plus de 30 MSAN dans les localités de Dar El Beïda et de Bab Ezzouar, en début d’après-midi», note la même source, précisant que l’incendie a été déclenché par «un inconnu» et qu’une enquête est ouverte pour l’identifier et situer les responsabilités. Algérie Télécom assure que ses équipes «œuvrent pour le retour du trafic à la normale dans les meilleurs délais et à déployer une infrastructure résiliente et redondante afin de parer à ce type de situation».