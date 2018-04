Réagissez

- Commune de Gué de Constantine : le Marché de Gros incommode les habitants

A Gué de Constantine, toute une fraction de la ville est devenue par la force des choses un marché de gros de produits alimentaires. Cette situation incommode les habitants qui subissent quotidiennement les désagréments émanant de ces commerces. «La rue est tout le temps sale.

Les commerçants jettent leurs détritus n’importe où», confie un habitant, «ce marché ne doit pas exister, car il est implanté dans une zone d’habitation. En plus de l’insalubrité, nous sommes obligés de supporter les incessants va-et-vient des camions qui chargent et déchargent les marchandises», disent-ils.

Les habitants lancent un énième appel aux autorités compétentes afin qu’elles délocalisent ce marché qui a défiguré la ville, d’autant plus qu’un marché se trouvant à Kharouba, dans la commune de Boudouaou, a été choisi par les autorités comme lieu de rechange à ce marché, depuis déjà quelques années, «qu’attendent ces commerçants pour rejoindre ce lieu d’affectation ?», s’interrogent les habitants de Gué de Constantine.



- Belouizdad : SEAAL appelée à intervenir

Un égout empeste une partie de la rue Hassiba Ben Bouali, dans la commune de Belouizdad. En effet, à hauteur de l’immeuble n°155 de cette rue, des traînées d’eau glauque polluent le quartier. La situation dure depuis plusieurs mois sans que les autorités locales, le gestionnaire de l’immeuble ni même la société de gestion de l’eau et de l’assainissement d’Alger (Seaal), chargée de la gestion de l’assainissement dans la capitale, décident d’intervenir énergiquement. Des agents se présentent périodiquement pour ouvrir le local et nettoyer l’endroit.

Mais la situation persiste, au grand dam des riverains. Les résidents des immeubles et les commerçants souffrent de cette situation : odeurs, moustiques, etc. Les choses se compliquent en raison de la dégradation des trottoirs : le carrelage posé s’est presque complètement détaché et l’eau noirâtre s’y accumule. Selon les résidants, la prise en charge du problème par les services concernés (locaux ou Seaal) s’impose en raison du risque de MTH (maladies à transmission hydrique) qui pèse sur la population.

