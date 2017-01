Réagissez

Commune de Tixeraïne : Renforcement des patrouilles de police

Tixeraïne, qui voit sa croissance démographique grimper en flèche ces dernières années, connaît en ce moment une forte présence policière. S’il y a tout juste deux ans les patrouilles se faisaient rares, aujourd’hui, leur présence est dissuasive et, selon les habitants de la petite bourgade, les problèmes sont en diminution, même si le chemin reste encore long et semé d’embûches.

Aussi, les patrouilles se font plus présentes à l’intérieur des cités, à l’instar de celle appelée Bab El Oued, en raison des habitants qui résidaient à Bab El Oued et qui y ont été installés après les inondations de 2001. Cette même cité accueille aussi des habitants issus des quartiers d’El Harrach. Si aujourd’hui il y a un semblant d’entente, autrefois les bagarres faisaient rage. Aussi, la cité des 104 Logements est aussi régulièrement patrouillée. On a également appris que des barrages filtrant la circulation sont installés le matin au niveau de la coopérative El Baraka, point noir en matinée, car le chemin principal, à savoir El Kaddous, a des connexions avec d’autres entrées et sorties. D’autres équipes sont postées chaque soir pour arrêter les contrevenants qui ne respectent pas le code de la route.

Selon les habitants, ces changements auraient été apportés par le nouveau chef du commissariat mis en place il y a quelque temps.

Jeudi soir à Hydra : Ambiance bon enfant

Les jeunes amateurs de voitures de sport se retrouvent chaque jeudi soir à la placette de Hydra. Même si le bruit des moteurs se mélange à l’odeur du carburant, les jeunes viennent admirer les belles mécaniques. Ils s’installent sur la grande placette, discutent de voitures et de courses, tout en sirotant un thé bien chaud. Même si la circulation s’accentue parfois, il n’en demeure pas moins que l’ambiance reste conviviale. Mais les jeunes présents sur place demandent tout de même à ce que l’autoroute ne soit pas l’échappatoire pour s’exprimer et la réalisation d’un circuit sécurisé serait une solution idéale. D’autres jeunes viennent à Hydra pour exhiber leur voiture fraîchement sortie de la station de lavage, pendant que certains font hurler le moteur et font retentir le bruit du pot d’échappement. Le calme retombe sur la placette vers minuit, certains groupes restent sagement, tandis que d’autres prennent la route.