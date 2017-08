Réagissez

Fac de droit de Saïd Hamdine : à quand le nettoyage de la fontaine ?

Pour faire beau et sortir des codes, la faculté de droit, anciennement localisée à Ben Aknoun, est transférée à Saïd Hamdine dans des bâtiments rutilants, à son extérieur du côté AADL, une belle fontaine avec jets d’eau et jeux de lumière qui s’allume chaque soir, donnant un visage attrayant à l’endroit. Mais bien évidemment des désagréments subsistent, le plus visible d’entre eux reste sans aucun doute la saleté et le manque d’entretien de cette fontaine. Depuis sa mise en service il y a déjà 2 ans, elle n’a jamais été nettoyée, l’eau est devenue verte avec une couche d’algues en surface. Les parois qui font office de cascade pour les eaux étaient autrefois d’un noir diamant éclatant, aujourd’hui, la couleur marron a pris le dessus. Même les enfants qui s’y baignaient ont fui les lieux, c’est dire si c’est grave et à quel point c’est sale. Les clandestins, également, n’osent plus laver leurs voitures avec cette eau, seules à être restées présentes, quelques mouettes qui jouent aux irréductibles.

Plus de 70 foyers d’incendie depuis le lancement du plan anti-incendie

Les services de la direction des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d’Alger ont enregistré depuis le lancement du plan anti-incendie, au début de juin dernier, plus de 70 foyers de feu, qui ont été maîtrisés avant leur propagation, a indiqué dimanche à l’APS le directeur de cette structure, Noureddine Baâziz. Ce dernier a précisé, en marge de la commémoration la Journée nationale du moudjahid à Alger, que l’intervention rapide des agents de la conservation des forêts a permis de maîtriser ces incendies avant leur propagation. Il a souligné que le plan anti-incendie a montré son efficacité à travers, notamment, l’installation des tours de contrôle dans les forêts principales de la capitale, dont celles de Baïnem, de la Concorde civile à Ben Aknoun, et la forêt du 19 Juin, qui ont enregistré, a-t-il rappelé, une affluence de 10000 à 15000 visiteurs depuis le début de la saison. Pour rappel, le dispositif de lutte contre les incendies a mobilisé pour la saison 2017,dans la wilaya d’Alger, 4 équipes pour la protection des forêts et 60 agents d’intervention rapide dotés des équipements nécessaires pour une intervention immédiate avant l’arrivée de la Protection civile, ainsi que des camions citernes au niveau des forêts de Bouchaoui, de Bainem et de Ben Aknoun.