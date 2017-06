Réagissez

Douar BenZiane : Cadre de vie pollué

Les lotissements d’habitation qui se trouvent aux abords de oued El Hamiz, particulièrement au lieudit douar Benziane, sont insalubres et pollués. Les odeurs qui émanent de l’oued obligent les habitants à fermer fenêtres et volets. En ce début de saison estivale, les odeurs s’accentuent, rendant l’air irrespirable. «Les odeurs qui émanent de l’oued sont insupportables. Pourtant des solutions existent pour ce genre de problème», expliquent les habitants. En effet, afin de diminuer la concentration des odeurs, des solutions techniques existent. Elles ont été appliquées au niveau de oued El Harrach. Outre les odeurs nauséabondes, les habitants vivent au rythme des nuisances émanant du cours d’eau. «En été, nous sommes littéralement assaillis par les insectes. Nous devons protéger nos enfants en fermant toutes les issues de la maison. Le moindre relâchement dans la vigilance est synonyme de maladie. Nous lançons un appel aux autorités compétentes afin qu’elles prennent en charge ce problème, car il y va de notre santé et de celle de nos enfants», concluent-ils.



Sûreté de wilaya : Arrestation d’un braqueur récidiviste

Selon des informations communiquées par la sûreté de wilaya d’Alger, les services de l’unité d’Hussein Dey ont réussi à interpeller une personne suspectée de vol par effraction de maisons appartenant à des personnes hauts placées, ainsi qu’à des ressortissants étrangers. Le communiqué de la DGSN rapporte que le suspect est accusé de vol par effraction, vol sur des véhicules, atteinte à la vie privée. D’après nos informations, la personne interpellée aurait déjà été condamnée auparavant pour des faits similaires. Le communiqué rapporte que le voleur aurait dérobé des sommes d’argent chez des Algériens et des devises chez des ressortissants étrangers. Après investigation de la police criminelle et une enquête approfondie, le suspect a été arrêté et conduit auprès du procureur de la République, qui a demandé sa mise en détention immédiate, tout en se basant sur les faits qui lui sont reprochés ainsi que les peines dont il a déjà écopé.