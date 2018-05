Réagissez

- Gendarmerie nationale : Un dispositif de sécurité spécial ramadhan

Le groupement territorial de la Gendarmerie nationale à Alger a mis en place un dispositif pour sécuriser les zones urbaines et le réseau de routes, a indiqué la responsable de la cellule de communication et des relations publiques de ce groupement. «Toutes les mesures sécuritaires nécessaires ont été prises en vue de garantir la sécurité publique durant le mois sacré en engageant toutes les unités relevant du groupement, à l’instar des sections de sécurité routière et d’intervention afin d’assurer une surveillance efficace du territoire», a précisé, le lieutenant Ounis Souad.

Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés «pour réussir ce plan en adoptant un système à même d’assurer une couverture totale, notamment durant les heures de pointe», a-t-elle ajouté. A ce propos, ces services s’attachent à la protection des personnes et des biens à travers «l’intensification des patrouilles mobiles et pédestres jour et nuit dans le but de préserver la sécurité des citoyens et de leurs biens, tout en garantissant une intervention rapide et efficace si nécessaire».

Par ailleurs, Mme Ounis a exhorté tous les usagers de la route à respecter les mesures de sécurité routière, rappelant le numéro vert de secours, le 10-55, et l’application mobile «Tariki» pour se renseigner sur l’état des routes, outre le site https:\\ppgn.mdn.dz dédié au dépôt de plainte.

- Aïn Naâdja : Les usagers du métro pénalisés

Les usagers du métro à la station de Aïn Naâdja ont dû faire preuve, avant-hier, de beaucoup de retenue et de patience. Et pour cause, les bouches du métro sont restées fermées à 7 heures passées. Selon des explications fournies sur place, les clés étaient restées chez un gardien qui ne s’est pas présenté à l’heure.

Les usagers ont attendu jusqu’à 8 heures, soit une heure de retard. Parmi la foule, il y avait des travailleurs, des malades et des personnes pressées. Mais que faire ! De nombreux citoyens ont été étonnés d’apprendre que seulement une seule personne dispose des clés des portes extérieures.

Cette défaillance n’a concerné que l’extension de Haï El Badr vers Aïn Naâdja. Sur le reste de la ligne du métro, le transport des voyageurs a été assuré de manière ordinaire et dans le respect des horaires. Depuis le début du mois de Ramadhan, les horaires d’exploitation du métro d’Alger sont : 7h-1h30 min.