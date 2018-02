Réagissez

- Livrés à la dégradation : Les locaux commerciaux fermés

Plusieurs structures dédiées au commerce de proximité ne sont pas exploitées. Réceptionnés il y a quelques années pour certains d’entre eux, ces équipements publics sont livrés à la dégradation et aux actes de vandalisme. A Bordj El Bahri, des locaux sont fermés, et ce, depuis leur réception en 2010.

Ces locaux sont livrés aux actes de vandalisme et de dégradation. En plus des portes et des fenêtres qui ont été arrachées, les prises électriques, interrupteurs et autres installations ont été volées. Les murs de cette structure commerciale nouvellement réalisée sont immaculés de graffitis grotesques. A Coco Plage, un ancien Souk El Fellah a été réaménagé en locaux commerciaux. Les travaux sont complètement parachevés, mais leur attribution aux jeunes marchands tarde à se faire.

Cette situation prévaut également dans plusieurs localités, notamment aux Bananiers, à Rouiba et à Réghaïa. Les pouvoirs publics doivent trouver une solution pour ces structures nouvellement réalisées afin de les rentabiliser et de lutter efficacement contre le commerce informel qui, faut-il le dire, envahit les moindres espaces.

- Lotissement Ben Zerga : Absence de revêtement en bitume

Les habitants du lotissement Ben Zerga, dans la commune de Bordj El Kiffan, demandent depuis des années que le revêtement en bitume de leur quartier soit réalisé, mais en vain. Mis à part l’artère principale dont le bitume a été refait, aucune route secondaire du lotissement n’a bénéficié de ce genre de travaux, «les routes secondaires qui se trouvent aux abords de la route nationale n’ont pas été goudronnées.

Nous avons sollicité l’intervention des autorités locales à maintes reprises pour régler ce problème, mais aucune suite n’a été donnée à notre demande», déplorent les habitants et d’ajouter : «L’APC de Bordj EL Kiffan dont dépend notre quartier s’est limitée à refaire le revêtement de quelques artères principales, les ruelles et venelles qui se trouvent dans les quartiers et lotissements d’habitation ont été négligées», concluent-ils.