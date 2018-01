Réagissez

- Centre d’Alger : A peine installées, les corbeilles vandalisées

Les nouvelles corbeilles installées depuis à peine trois mois à travers différentes routes du centre d’Alger sont vandalisées ou déformées. Ce mobilier urbain, censé améliorer le cadre de vie des habitants et contribuer à l’effort d’une ville propre, n’est pas épargné par l’incivisme de certains individus. Par endroits, des corbeilles ont été carrément arrachées, dans d’autres, elles sont endommagées. Pourtant, ces bacs à ordures, vissés à même le sol et d’une hauteur d’à peine 50 centimètres, devaient faciliter le jet des déchets par les piétons.

Mieux encore, ce mobilier urbain est d’une très bonne qualité esthétique. «L’on se demande seulement si ces individus qui s’amusent à saccager sont appréhendés ou non», s’exclame un habitant, ajoutant que les forces de l’ordre ne pouvant pas être derrière chaque voyou, c’est aux citoyens de signaler tout abus pour préserver le paysage urbain et veiller sur la quiétude des résidents.

- Sidi Abdallah (Zéralda) : les Robinets à sec depuis 15 jours

Les robinets sont à sec dans la nouvelle cité. Les immeubles les plus touchés sont ceux intégrés entre la tranche A12-1 et A12-8. Selon les déclarations de plusieurs occupants, cette rupture d’alimentation en eau potable est survenue subitement il y a plus d’une quinzaine de jours. «Il y a plus de 15 jours que nous subissons les désagréments liés à cette coupure d’eau.

D’après les renseignements fournis par les agents de l’AADL, plusieurs pompes hydrauliques sont défectueuses et présentent une alimentation insuffisante en énergie qui est à l’origine de cette coupure», a précisé un habitant de l’immeuble A 12- 1.

Pour faire face à cette privation qui n’a que trop duré, les habitants sont contraints de se déplacer en dehors de leur cité afin de s’approvisionner en eau potable. «Nous utilisons nos véhicules pour transporter des jerrycans remplis d’eau potable afin de répondre aux besoins immédiats de la famille. C’est ainsi que nous passons nos journées de retraités», se plaint un autre habitant de la même cité.