Incendies et précipitations: Plusieurs interventions en l’espace de 24 heures

Durant la journée de jeudi, un incendie s’est déclaré à la résidence universitaire pour jeunes filles Djilali Liabes, dans la commune de Ben Aknoun. Selon les dernières informations que nous avons reçues du chargé de la communication, le lieutenant Khaled Ben Khalfallah, l’incendie s’est déclaré exactement à 17h46 à l’intérieur d’un bloc non habité. D’après notre interlocuteur «le feu s’est déclaré à l’intérieur d’une habitation de R+1.

Les murs et l’ossature, qui sont en bois, ont favorisé la propagation des flammes. La surface brûlée est estimée à 200 m²», explique notre source à la Protection civile. Par ailleurs, l’endroit servait de lieu de stockage à la cité universitaire où des lits et du matériel étaient entreposés. Sur les lieux, pas moins de 8 engins d’incendie ont été déployés, entre camions d’extinction et ravitailleurs, ainsi que deux ambulances. Cinquante hommes ont œuvré pour contenir les flammes sous la supervision du directeur de la Protection civile de la capitale, Mohamed Tighristin. Le lieutenant Ben Khalfallah nous a appris que les pluies, qui se sont abattues dans la nuit de vendredi à samedi, ont fait intervenir les agents de la Protection civile pas moins de 12 fois. «Trois inondations de caves de bâtiments dans la cité 5 Juillet à Bab Ezzouar, à Smaïl Yefsah, dans la même commune et la cité Gambetta à Dar El Beïda». Quant à la grande trémie de Bab Ezzouar, elle est inondée avec une élévation du niveau de 1,50 m. Une famille a dû être secourue ainsi qu’un chauffeur de taxi.

Localité de Braidia : Absence d’équipements publics

Les habitants de la localité de Braidia, dans la commune de Heuraoua, se plaignent de l’absence de structures dédiées à la jeunesse et à la pratique du sport, ainsi que du manque d’équipements de loisirs destinés aux enfants. En dépit des multiples requêtes adressées aux services concernés, le problème, apprend-on auprès des habitants, persiste. Les enfants de la localité sont livrés à eux-mêmes, car le quartier manque d’aires de jeu. Durant les moments creux de la journée ou pendant les week-ends, les jeunes de Braidia préfèrent jouer au ballon dans les terrains vagues.