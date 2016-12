Réagissez

- Campagne de sensibilisation : Le gaz naturel pour les habitants des communes d’Alger est

Les services de la direction de distribution d’El Harrach ont lancé jeudi à partir de l’école primaire Meddouni Rachid 2, à Bourouba, une campagne de sensibilisation aux dangers du gaz naturel à l’intention de la population des communes d’Alger-Est. Le signe «Mieux vivre avec le gaz naturel» a été retenu pour la campagne 2016/2017 devant se poursuivre jusqu’à la fin de l’hiver, où le recours à ce produit énergétique est plus intense.

La campagne ciblera les quartiers des communes à l’est de la capitale, qui ont été raccordés récemment au réseau du gaz naturel. Les habitants de ces cités seront invités à se rapprocher des établissements scolaires proches de leur lieu de résidence, des centres de formation professionnelle et des locaux d’associations pour prendre connaissance des principales consignes de prévention.

Les recommandations seront axées sur l’utilisation des équipements de chauffage et la conduite à tenir en cas de fuite de gaz. La Société de distribution du centre explique dans son communiqué que cette campagne vise à inculquer aux citoyens des comportements sains.

- Dernières chutes : La pluie bloque la route

L’axe reliant Chéraga à Ben Aknoun a été totalement bloqué par les fortes pluies qui se sont abattues sur la capitale la nuit de lundi à mardi. Selon les témoignages des automobilistes, l’entrée de l’autoroute a été bloquée, provoquant ainsi des ralentissements jusqu’à l’entrée de Chéraga Ouest. «A chaque chute de pluie, le même problème refait surface.

Chaque fois l’histoire se répète et on se retrouve bloqué pendant des heures à essayer de trouver une solution pour rebrousser chemin», rapporte un conducteur. D’autres localités ont également été bloquées, à savoir Dély Ibrahim, Tixeraïne. Les conducteurs qui empruntent la route de Seballa, reliant Tixeraïne à El Achour, a également subi quelques dégâts, les nombreux roseaux et le manque de visibilité ont conduit à la densification de la circulation et à un trafic routier à l’arrêt.

D’autres pluies sont attendues pour les jours à venir, et les milliers d’automobilistes devront prendre leur mal en patience et essayer de trouver des solutions avant de prendre les nombreuses routes et autoroutes de la capitale tout en gardant une marge de sécurité.