Réagissez

- Douar Ben Ziane, à l’est de la capitale : Pollution aux abords de Oued El Hamiz

Les lotissements et quartiers situés sur les rives de Oued El Hamiz, particulièrement au lieudit Douar Ben Ziane, dans la commune de Bordj El Kiffan, sont insalubres et pollués. Les odeurs qui émanent de l’oued obligent les habitants à fermer fenêtres et volets, rendant l’air à l’intérieur des habitations irrespirable.

En cette saison estivale, marquée par une chaleur torride, «les odeurs qui émanent de l’oued sont insupportables. Pourtant des solutions techniques existent pour ce genre de problème», expliquent les habitants. Elles ont été appliquées au niveau de Oued El Harrach. Outre les odeurs nauséabondes, les habitants vivent au rythme des nuisances émanant du cours d’eau. «En été nous sommes littéralement assaillis par les insectes. Nous devons protéger nos enfants en fermant toutes les issues de la maison.

Le moindre relâchement dans la vigilance est synonyme de maladie», confient-ils. En plus de cela, des commerçants indisciplinés jettent leurs déchets dans l’oued. Il y a même des ferrailleurs et autres mécaniciens qui n’hésitent pas à jeter sur les rives de l’oued toutes sortes de métaux lourds et des huiles usagées.

Des marchands informels installés à proximité d’un pont qui traverse le cours d’eau y jettent également leurs déchets, «Nous lançons un appel aux autorités compétentes afin qu’elles prennent en charge ce problème, car il y va de notre santé et de celle de nos enfants. En plus d’interdire aux riverains et aux commerçants informels de jeter leurs déchets dans l’oued, il faut impérativement lancer une opération de curage», concluent-ils.