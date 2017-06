Réagissez

- Transport urbain : L’Etusa renforce ses lignes

L’Etusa a renforcé son travail durant le mois du Ramadhan. «Dès le début du mois de jeûne, l’entrepris a augmenté le nombre de navettes au niveau de toutes les lignes. Nous avons gardé les mêmes horaires de travail. Le service commence à 5h», confie un responsable de l’Etusa. Le renforcement du travail de l’Etusa se traduit également, d’après le même responsable, par la mise en service d’un nombre supplémentaire de bus ainsi que la réduction des intervalles entre deux bus.

«Un autre programme a été établi pour couvrir la deuxième quinzaine du mois du Ramadhan. Les horaires de travail seront prolongés jusqu’à 2h, et ce, afin de permettre à un grand nombre de veilleurs d’être transportés», assure-t-il. Signalons que les endroits fréquentés par un nombre important de visiteurs, à l’instar de la Promenade des Sablettes, sont desservis à partir de plusieurs stations. «L’Etusa a mis en service des navettes à partir de Bachdjerrah et de la place du 1er Mai, aux Sablettes», affirme-t-il.

- Couffin du Ramadhan à H. Dey : 1300 familles ont bénéficié de l’aide de l’APC

A Hussein Dey, quelque 1300 familles ont bénéficié du couffin du Ramadhan. «L’opération a été menée à terme avant le mois de Ramadhan. L’APC a distribué le couffin pour 1300 familles nécessiteuses. La valeur de ce dernier est estimée à environ 5000 DA. La particularité pour cette année est le fait d’avoir désigné des endroits bien déterminés, où les chefs de famille peuvent récupérer leur couffin.

Il n’est plus question pour les familles de faire la chaîne devant le siège de l’APC, et ce, dans le but de préserver la dignité du citoyen», confie un responsable au niveau local. Outre la solidarité organisée par l’APC, cette dernière a concocté un programme d’animation riche et éclectique pour les familles.

«Toutes les structures qui dépendent de la direction de la jeunesse et des sports et de la direction de la culture ont été mises à contribution dans le cadre de ce programme. Ce sont pour ainsi dire des partenaires privilégiés. Les familles peuvent durant ce mois sacré assister à toutes sortes de représentations et de spectacles, notamment au niveau de la Promenade des Sablettes», assure-t-il.