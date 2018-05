Réagissez

- Scouts Musulmans Algériens : Des opérations de solidarité au profit des familles nécessiteuses

Une enveloppe de plus de 8 millions de dinars a été consacrée par le Croissant- Rouge algérien à l’opération de solidarité «Couffin du Ramadhan» au profit de plus de 2000 familles nécessiteuses dans la capitale, avec la participation de la wilaya d’Alger, d’entreprises économiques et de bienfaiteurs.

Cinq millions de dinars ont été dégagés par le comité de solidarité relevant de la wilaya d’Alger et de la direction de l’action sociale d’Alger et 3 millions de dinars de dons d’entreprises économiques et de bienfaiteurs au titre d’une action caritative de solidarité avec les catégories vulnérables de la société en consécration des valeurs d’entraide.

Dans le cadre des actions de solidarité prévues pour le mois sacré, plus de 2000 colis alimentaires seront distribués aux familles nécessiteuses et aux ménages à faible revenu à travers 30 communes classées parmi les plus pauvres, précisant que plus de 700 scouts et bénévoles encadraient l’opération. La première opération de solidarité supervisée par des scouts de la capitale a débuté il y a plusieurs jours avec la distribution de plus de 400 couffins aux familles pauvres et aux orphelins.

- Sûreté de wilaya : Mobilisation de 7000 policiers durant le mois de Ramadhan

Les services de la sûreté de wilaya d’Alger ont mobilisé, à l’occasion du mois sacré, quelque 7000 policiers, tous grades confondus, pour sécuriser les grands centres commerciaux et les espaces et places publics, ainsi que pour les 1045 centres d’examen de fin d’année scolaire (différents cycles), a indiqué samedi un communiqué de la sûreté de wilaya.

Lutte contre la criminalité

Les forces de police relevant de la sûreté de wilaya d’Alger ont mené des descentes dans différents quartiers, notamment les points noirs et lieux suspects, qui ont permis la saisie de 10,3 kg de kif traité, 1695 comprimés psychotropes et 42 armes blanches de différents types et volumes.